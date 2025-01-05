澳網／溫網冠軍雷茨科娃因傷所困 宣布退出本屆賽事

溫布頓網球錦標賽女單冠軍、捷克好手雷茨科娃（Barbora Krejcikova）今天表示，她因為背部傷勢，將退出本月開打的澳洲網球公開賽。

法新社等媒體報導，雷茨科娃現年29歲，目前世界排名第10，她曾在2021年摘下法國網球公開賽女單后冠，於去年贏得溫網女單冠軍，並且闖進去年澳網8強。

雷茨科娃今天在社群媒體X上發文說：「我要分享關於我退出澳網的快訊；不幸地，上賽季末困擾我的背傷仍未痊癒。」

她寫道：「這非常令人失望，因為我熱愛在墨爾本（澳網舉辦地）打球，去年打進8強留下美好回憶，感謝你們的支持。我正努力恢復健康，我迫不及待想在球場上見到你們！」

本屆澳網定於1月12日展開競技。