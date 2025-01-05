奧克蘭女網／開季就奪冠！吳芳嫺拍下黑馬組合奪生涯第2座金盃

我國女網好手吳芳嫺新球季馬上傳回好消息，她和中國大陸搭檔蔣欣玗名列奧克蘭女網賽第2種子，一路闖關打進最終決賽，今天壓軸戰面對塞爾維亞、美國黑馬組合克魯妮琪（Aleksandra Krunic）／桑塔馬利亞（Sabrina Santamaria），以6：3、6：4勝出，迎接生涯第2座WTA金盃。

克魯妮琪／桑塔馬利亞8強拍下另名台將曹家宜／泰國普利佩契（Peangtarn Plipuech），4強更力退美國史蒂芬斯（Sloane Stephens）／丹麥陶森（Clara Tauson），和海峽組合決賽會師。

Jiang/Wu secure the 2025 ASB Classic Women's Doubles Championship Title. #ASBClassic25pic.twitter.com/Howhup9K0B — 001Sports (@001Sports_) January 5, 2025

兩方人馬今天交鋒，海峽組合第一個發球局就遭破，不過下一局馬上回破，第8局再把握住破發機會，順利以6：3先下一城。

第二盤海峽組合第7局破發成功，下一局再瓦解2個破發點，最終在第一個「冠軍點」就把握住，以6：4迎接新賽季第一座金盃。

25歲的吳芳嫺目前女雙世界排名52，她2023年泰國華欣女網賽和詹皓晴一起打下冠軍，迎接生涯WTA首冠，去年兩度打到決賽都鎩羽而歸；新賽季第一站馬上傳回捷報，除可共享13200美金獎金，還可獲得250分積分。