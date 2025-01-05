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路跑／ASICS RUN跑回溪頭 經典接力賽千名跑友與會

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
冠軍ASICS META隊江彥綸選手以22分52秒完賽，率先衝現。圖／ASICS提供
冠軍ASICS META隊江彥綸選手以22分52秒完賽，率先衝現。圖／ASICS提供

2025 ASICS RUN今天在溪頭熱力開跑，千名跑友在綠意盎然的溪頭自然教育園區中以經典接力賽制進行，讓運動結合在地手作與導覽活動，更能提升心靈，完整享受生態路跑樂趣，最終由TEAM ASICS菁英長跑與三鐵好手也展現堅強實力，ASICS META隊以1小時35分30秒完賽奪冠。

本屆TEAM ASICS選手以ASICS META隊和ASICS SPEED隊參賽，陣容堅強，除了即將參與東京馬拉松的周鴻宇、楊皓評，更有三鐵好手張團畯

、張家豪、張綺文及長跑好手江彥綸和曾廷瑋到現場參與。

TEAM ASICS 選手們發揮超群長跑實力，也展現強大團隊合作，由ASICS META隊的江彥綸率先衝線完賽，奪得冠軍。ASICS META隊第一棒楊皓評說：「再次回到溪頭感覺很棒，在森林裡暢跑吸收了很多芬多精，經典的接力賽制跑起來也十分熱血沸騰。」

台灣亞瑟士總經理謝玉真提到，跑步是運動的根本，路跑則是心靈跟身體的對話，「我們也期待以接力賽形式，培養團隊默契，搭配溪頭的自然美

景，讓大家更了解ASICS『健全的心靈寓於健全的體魄』的核心精神。」

ASICS RUN以結合在地文化體驗為特色，今年於「大自然美術館」之稱的溪頭舉辦，特別於賽前一日安排林間生態導覽，沉浸式的觀賞園區內的

自然美景，更有氣味紓壓茶球和香氛擴香石的手作體驗活動，為跑者帶來身心放鬆的療癒體驗，讓路跑活動不僅是運動賽事，更能在過程中感受溪

頭自然與人文風景，完整體驗在地文化。

TEAM ASICS周鴻宇和楊皓評帶領千名跑友熱力開跑
TEAM ASICS周鴻宇和楊皓評帶領千名跑友熱力開跑

東京馬拉松

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