足球／姊姊苗博雅招手 苗廣雅演員生涯譜出足球新劇本

身為台北市議員的苗博雅秉持著勇於挑戰的精神，3年前臨危受命接下足球隊，而在劇場工作的妹妹苗廣雅也被「推坑」，無償擔任義工成為幫手，並為原先演員生涯開創出新的人生。

苗家姊妹苗博雅、苗廣雅相差6歲，一個是社會民主黨台北市議員，另一人是劇場演員，因為一支足球隊讓兩人的關係變得更緊密相連。

大同足球隊在2021年底面臨解散危機，苗博雅在2022年1月出任球隊理事長，並將球隊改名為台灣石虎，而苗廣雅則在姊姊力邀下，成為球隊副領隊。

台灣石虎足球隊工作分成3大部分，教練團負責訓練、比賽，苗博雅扛起對外找資金、資源，儘管年復一年都是在尋找資金的循環中，她接受中央社專訪時表示，無論是在政治或職業生涯都是在找困難的事情做，即使經歷失敗也要從中學習，希望自己可以成為永不放棄、挑戰極限的人。

苗廣雅（圖）3年前在姊姊苗博雅邀約下，成為台灣石虎足球隊副領隊，她表示，沒想到會這麼難。中央社

球隊最後一塊行政庶務，則落在苗廣雅身上，她從研讀劇本、揣摩角色心境的演員，突然得應付繁雜文書工作，她透露，一直到接觸球隊第2年初期，每天幾乎都待在辦公室凌晨2、3時才離去，忙著報名比賽、訂購衣服、認證申請等瑣事。

這些對苗廣雅來說都不算什麼大事，最大考驗是要與球員、教練互動，她自認不擅與人溝通，只能設法從常接觸選民的姐姐苗博雅身上找解答。

從演員到多了球隊副領隊身分，被問到是否有種被姊姊騙了的感覺，苗廣雅搖搖頭說：「不會覺得被騙，姊姊一開始說很簡單，就做一些行政、比賽報個名，在她講的時候，我知道沒這麼簡單，但沒想到這麼難。」

隨著更熟悉足球隊事務，苗廣雅感受到足球和劇場發展的相似處，她提到，台灣足球處於半職業化，而劇場也會面臨是否要往商業劇場邁進的抉擇，共通點都需要觀眾支持、企業贊助，才能走向商業化、職業化。

苗廣雅表示，台灣石虎足球隊與球員合約是一年一簽，而演員則是面臨這檔戲結束後，還在等待下一檔合約，兩者同樣都存在不確定性。

無論是球員還是教練，對薪水都有更高的期待，苗廣雅以演員身分設身處地思考，也能夠理解大家的心情。她表示，只要繼續留在團隊，就會希望能比去年更好一點。