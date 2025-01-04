足球／接手足球隊「從急救變長照」 苗博雅想推動職業化

台北市議員苗博雅接手大同足球、改名為台灣石虎，並說服妹妹苗廣雅參與，一眨眼將邁入第4年，她說，原本想「做急救」，沒想到變「長照」，除了盡力做到最好，她還有職業化的夢想。

37歲的社會民主黨籍台北市議員苗博雅回想起與足球淵源，從大學時期關注歐冠盃等歐洲聯賽，相差6歲的妹妹苗廣雅也跟著一起成為足球迷，姊妹倆當時都沒想到有一天會認養足球隊。

苗博雅接受中央社專訪時表示，2021年在臉書得知台灣歷史最悠久的足球勁旅大同足球隊因母公司陷經營權之爭，球隊可能面臨解散危機，後來好友、台北市議員林亮君找上她，告知一旦球隊解散，未來台北市恐湊不齊選手參加全運會。

由於大同足球隊是台北市主要的成人男足隊，選手大多數設籍台北市，苗博雅擔心球隊若一旦解散，這些優秀選手勢必都會外流，最後決定出面接手球隊。

苗博雅接手大同足球後將隊名改為台灣石虎，成為球隊理事長的她笑說，當初是「憨膽」，天真地想說可以先承接球隊，再花一年時間找到下一個願意像大同支持球隊的企業。

然而，事情卻未如苗博雅所想得順利，她形容，「本來我們是做急救、急診室，現在變成長照」，但既然做了，就想要做到最好，撐到撐不住為止。

苗博雅接手球隊後挑戰接踵而來，首要問題就是球隊經費來源，負責對外籌措球隊運作經費的她表示，每個月球隊薪資、訓練和比賽費用平均要支出新台幣100萬元，一年1200萬元，得設法尋求企業支持，「現金軋不過來，自己要先墊錢，記得應該是接的第1年，為了球隊薪資，自己墊了100萬元，去年再墊50萬元。」

3年來苗博雅盡力維持正常發放球隊薪資，球隊內部對於薪資有更高的期待，她透露，還在思考如何在合約中加入激勵獎金制度，鼓勵球員在場上有好表現，就能擁有更好的薪資。

在訪談過程中，苗博雅多次提到，台灣足球職業化是未來必須要走的路，她強調，除希望台灣石虎永續經營，也期待台灣整體足球產業變得更好。

看到每4年世界盃總能在台灣掀起熱潮，苗博雅認為，台灣不是沒有人在看足球，而是台灣足球還沒找到吸引人的方式，但若要帶動產業向上提升，這並非單一球隊就能做到。

台北市議員苗博雅（右）從接手大同足球、改名為台灣石虎，並說服妹妹苗廣雅（左）參與。 苗博雅說，盼讓球迷感受到進場看球很有趣，甚至成為週末家庭活動。 中央社

苗博雅投入足球圈後，也拉著劇場演員的妹妹苗廣雅加入，過去多次婉拒擔任姊姊議員助理的苗廣雅，卻在姊姊多次拜託下點頭無償扛起球隊行政事務工作。

「以我對姊姊的了解，真正沒辦法的時候，她才會繼續拜託我。」苗廣雅考量當時疫情剛趨緩，加上劇場工作還未全面恢復，決定先試試看，包括甲組球隊認證、申請外援來台等球隊行政庶務，後來就落在她身上。

最初還是生手的苗廣雅選擇先打電話聯繫當時中華足協競賽組組長，一講就是2至3小時，她坦言，複雜程度確實超乎想像。

當實際深入球隊內部後，不知不覺間苗廣雅心情也隨著球隊戰績而起伏，雖然每年底都會告訴球隊，自己做到今年為止，新球季開始時卻又依然看到她忙碌的身影，甚至在球隊的第3年，除了既有行銷外，還投入周邊商品開發。

苗博雅表示，希望讓球迷感受到進場看球是件有趣的事情，甚至成為週末家庭活動，唯有進場觀眾、收視人數增加，才能吸引企業投資的目光，進而讓整體環境有所改善。