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羽球／日「羽球女神」大方回應結婚問題 志田千陽：還是單身

聯合新聞網／ 綜合報導
志田千陽在社群與粉絲互動，其中有人提到結婚打算，她也大方回應。 新華社
志田千陽在社群與粉絲互動，其中有人提到結婚打算，她也大方回應。 新華社

日本羽球「最美女雙」志田千陽近日在社群與粉絲互動，回答許多問題。其中有人提到結婚打算，而對此志田千陽也大方回應。

志田千陽去年參加巴黎奧運，不僅以強勁實力奪下女雙銅牌，甜美笑容和白皙皮膚更是圈粉無數，賽後IG粉絲數暴漲，也成為話題焦點。

近日她在個人社群開啟「QA」環節，回答了許多粉絲好奇的問題，包括未來目標、保養祕訣和喜歡什麼香水等，當中也不乏網友提及「是否有結婚打算」。

對此志田千陽表示時不時就會有人問到這個問題，但還有其他規劃，並不打算結婚。另一方面，她也透露自己目前是單身狀態，「我希望有一天可以向大家報告這個好消息，不過還有很長一段路要走。」

2025年超級1000系列馬來西亞公開賽將在1月7日登場，志田千陽也會與新搭檔松友美佐紀出戰，並在首輪碰上世界排名第16的印度組合克雷斯托（Tanisha Crasto）／蓬納帕（Ashwini Ponnappa）。

志田千陽 羽球

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