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金門定向越野好手洪雅琳 泰國參賽奪下銅牌

中央社／ 金門3日電

日前在泰國舉行亞洲青少年定向越野錦標賽，金門選手洪雅琳與楊琳晏、謝品安在中距離接力賽女子18歲組中奪銅；教練張宏彬說，金門較少與不同縣市選手互動機會，盼有更多資源投入。

2024年12月在泰國舉行的亞洲定向越野錦標賽暨亞洲青年及青少年賽中，台灣選手洪雅琳、楊琳晏、謝品安，在中距離接力賽女子18歲組中奪得銅牌。洪雅琳目前就讀金門高中，也在2023、2024年入選亞洲青年暨青少年定向越野錦標賽國手。

洪雅琳今天接受中央社記者採訪表示，這次接力賽能得名是意料之外，因比賽地點在山林，過去很少有跑山林的機會，是另2名選手曾到日本集訓與她分享經驗才能順利一起拿下好名次。

洪雅琳說，定向越野要拿著地圖、指北針等，在一定區域內規劃路徑，通過各個檢查點，除考驗體力，過程中也需要勇氣，與不斷思考如何完成任務；她分享，曾在屏東比賽時看到前方是一片林投樹，看起來全都是刺，地圖上也顯示是很難通過區域，但其實穿進去裡面其實只是很多樹枝，「重點是鼓起勇氣跨出那一步」。

洪雅琳的教練之一，同時也是金門體育會定向越野委員會總幹事的張宏彬表示，定向越野起源於歐洲，近年來才開始在亞洲流行，但台灣相對來說資源還不充足，如金門早期要跟台北借器材，現在台中會跟金門借器材；而金門是向國際定向越野運動總會申請2018、2019年世界排名賽設在金門，一些器材、資源才陸續進來。

張宏彬也說，在台灣的選手可以去不同縣市參加比賽或活動，金門要去台灣比賽成本還是很高，希望縣府看到金門選手的努力，「這些成果都是他們自己努力來的」，若要讓他們繼續發光發熱，或吸引新選手加入，需要更多資源投入。

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