高球／鴻海錦標賽228連假登場 150萬美元獎金再創新高

台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）今日宣布，與鴻海科技集團（Hon Hai Technology Group）聯手打造的「鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽」第二屆賽事將於2月27日至3月2日，228連假期間登場，錦標賽總獎金大幅增加50%，來到台巡單獨認證賽事史上新高的150萬美元，賽事將連續第二年在東方高爾夫俱樂部舉行。

鴻海TLPGA選手錦標賽第二屆最大亮點，延續2024年的高積分、高獎金、高選手強度「三高」特色，今年為鼓勵選手有好表現，增加賽事強度與積分，鴻海將總獎金一口氣提升至150萬美元，超越去年的百萬美元紀錄，媲美LPGA美巡賽規格，大幅提升台巡賽事的國際競爭力，本屆賽事也將透過緯來體育台、博斯體育台以及日本朝日電視台旗下スカイＡ同步轉播，也創下台巡單獨認證賽事首次有日本電視台轉播的先例。

本屆賽事自2024年12月開放全球選手報名後，已吸引上百位國際女子好手參賽，包括鴻海贊助選手台灣最強新人吳佳晏、上屆冠軍日本甜心川﨑春花、亞軍侯羽桑。首波選手名單中，另一大亮點是睽違7年將再次來台的前世界球后申智愛，去年才剛奪下澳洲公開賽冠軍，氣勢正旺被視為本屆冠軍大熱門。本屆賽事預計將吸引超過十位世界排名前百的頂尖選手參賽，首屆比賽中，日本選手表現亮眼，今年第二屆更將迎來超過15位日本正巡選手，共同角逐冠軍金盃。

本屆最終參賽選手名單將於1月17日正式公布，面對世界級選手的挑戰，台巡好手已做好準備「Aim High. Swing Brilliantly」，勢必為球迷帶來一場精采絕倫的高球盛宴。今年賽事適逢228連假，歡迎喜愛高爾夫的球迷，到現場為選手們加油喝采。賽事交通接駁資訊後續將透過活動粉絲專頁公佈。