網球／約克維奇豪取對蒙菲斯20連勝 賽後為兒子吹「薩克斯風」

塞爾維亞37歲網球名將約克維奇（Novak Djokovic）在布里斯本國際賽男單16強，擊敗法國38歲老將蒙菲斯（Gael Monfils），取得雙方對戰20連勝，他賽後做「吹薩克斯風」動作，慶祝勝利。

約克維奇是蒙菲斯的天敵，昨天約帥以6：3、6：3拿下勝利後，創下對戰20連勝。約帥生涯首次擊敗蒙菲斯是2005年美國網球公開賽，沒想到19年過去，蒙菲斯無法從對方身上拿下任何一勝。

約克維奇比賽結束後重現「拉小提琴」慶祝動作，他還加碼演奏「薩克斯風」，他受訪時解釋，「我的孩子們說要有2種慶祝方式，女兒說如果贏了就繼續拉小提琴；兒子則說要吹薩克斯風，所以我試著將這2種慶祝方式結合起來。」

約克維奇生涯在巡迴賽累積99座單打冠軍，他和蒙菲斯是世界前100中最老球員，約帥直呼，「37歲選手和38歲選手在巡迴賽首站碰頭，上天才知道這是我們生涯第幾季。我很享受，這是一場高品質比賽。」