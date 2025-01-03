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羽球／陳雨菲確定重返國際賽場！自曝曾有退休念頭
中國大陸羽球名將陳雨菲即將重返國際賽場，復出首站確定是今年2月在青島舉辦的亞洲羽球混合團體錦標賽。
陳雨菲打完巴黎奧運後，因身心俱疲暫別球場，休息期間曾前往澳洲留學和旅遊，她坦言曾有退休念頭，體驗完不同的生活後，仍決定重返賽場。
陳雨菲受訪時表示，已重新找到對羽球的熱愛，目前正進行訓練，希望用好的精神面貌，為球迷帶來精彩比賽。
陳雨菲新的一年在個人社群寫道：「在澳洲的最後兩周，我終於下定決心重回賽場。這些年我經歷所有的高光和低谷，過去那些成就讓我深感自豪，過去的失利也讓我渴望再一次戰勝自己。人生可以搞砸，沒做好也沒關係，只要我還是我，就永遠有重新開始的勇氣。新年快樂，相信女孩擁有一切可能。」
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