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高球／俞俊安 獲中信贊助

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
中國信託宣布贊助台灣第三位取得PGA冠軍的俞俊安。圖／俞俊安經紀人提供
中國信託宣布贊助台灣第三位取得PGA冠軍的俞俊安。圖／俞俊安經紀人提供

去年十月勇奪美國ＰＧＡ巡迴賽首冠的我國高球好手俞俊安，新年傳出好消息，中國信託商業銀行昨天宣布成為俞俊安的夥伴，贊助這位台灣史上第三位ＰＧＡ奪冠好手，協助他在國際高球舞台為台灣爭光。

廿六歲的俞俊安目前世界排名六十四，是台灣男子職業高爾夫在世界排名最佳的選手；他五歲就在父親引導下接觸高球，幼時就立下ＰＧＡ奪冠的目標，為實踐夢想選擇赴美就讀大學，二○二○年登頂世界業餘冠軍，隔年以優異成績取得美次巡資格並轉入職業，二○二二年取得ＰＧＡ資格。

俞俊安在ＰＧＡ菜鳥球季雖曾在訓練時膝蓋受傷，休息四個月後重返賽場表現逐漸穩定，去年十月更在桑德森農場錦標賽頂住壓力，拚到延長賽奪下金盃。

俞俊安去年獲得五次ＰＧＡ前十名的佳績，成為表現最佳的台灣選手，新球季開季前又獲贊助的好消息，他表示很高興成為中國信託高爾夫陣容的一員，中國信託的支持將成為自己追夢的後盾，拿下首座美巡賽冠軍只是開始，將繼續努力加油，往下一個目標前進。

中國信託長期推廣高爾夫運動，一九七八年起連續舉辦廿屆「中國信託盃國際高爾夫隊際錦標賽」，二○一一年起推動「高爾夫選手培育計畫」，去年共贊助十四位女子高爾夫選手，透過培育選手與舉辦賽事，為選手打造接軌國際的競技舞台，讓世界看見台灣。

信託 職業 舞台

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