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跆拳道／54公斤到80公斤以上量級 黃鈺仁拚亞運跆拳道選拔

中央社／ 台北2日電
台灣跆拳道選手黃鈺仁（右）復出後將挑戰名古屋亞運初選，教練蘇泰源（左）2日表示，希望黃鈺仁從昔日國家隊的新手，發揮「老雞帶小雞」作用。圖／（黃鈺仁提供）中央社
台灣跆拳道選手黃鈺仁（右）復出後將挑戰名古屋亞運初選，教練蘇泰源（左）2日表示，希望黃鈺仁從昔日國家隊的新手，發揮「老雞帶小雞」作用。圖／（黃鈺仁提供）中央社

從2014年亞運首秀，黃鈺仁在男子跆拳道第1量級54公斤級奪銀，到東京奧運16強止步後退休，如今再度復出，將參加5日起登場的名古屋亞運初選、挑戰80公斤以上級，盼這次能不留遺憾。

黃鈺仁成名甚早，17歲時先在2014年南京青年奧運55公斤級踢下金牌，1個月後在仁川亞運迎接初體驗就展現大將之風，帶回54公斤級銀牌，為跆拳道界備受矚目的明日之星。

黃鈺仁在2018年雅加達亞運轉換量級，68公斤級8強出局，好不容易在2021年等來生涯首次奧運，卻在東京奧運16強止步，他之後選擇卸下選手戰袍，沉澱一年多的時間，直到2023年才復出，但因國手選拔不順遂，過去一年他主要待在彰化師範大學教練團，指導年輕好手。

黃鈺仁回想起在東京奧運後退役的決定，仍不免感到些許遺憾，他也不時反問自己，若當初堅持一下，會不會有不一樣結果。

直到去年10月底，黃鈺仁心中想要「挑戰自己」的心再度蠢蠢欲動，他接受中央社訪問時表示，退休後仍會與彰師大選手進行對抗訓練，「就覺得自己是不是還有機會再嘗試看看（選手）。」

在家人和教練蘇泰源鼓勵下，黃鈺仁下定決心參加今年1月5日起登場的名古屋亞運（對打）初選，只是10年前還是生澀高中生的他，現已升格當爸，體重也增加不少，這次將挑戰80公斤以上級。

黃鈺仁提到，自己就愛吃，退下來後運動量沒有以前那麼大，吃的量還是以前那樣。他也分享近10年來從第1量級逐步跨足到重量級的原因，「看能不能見證一下奇蹟，在亞運最輕、最重的量級都能拿牌。」

隨著年紀增長，黃鈺仁心態也變得更加成熟，他透露，以前覺得自己有成績，就想摸魚，但當了教練後則擺脫過去消極心態，更想要以身作則。

不過，黃鈺仁在國手選拔路上，有可能遇到彰師大選手挑戰，他也大方面對，「他們贏我，應該是理所當然，我輸的話，代表他們確實有成長。我也會為他們感到開心，畢竟是我們的子弟兵。 」

蘇泰源看著黃鈺仁一路走來的轉變，也對子弟兵有期許，希望黃鈺仁從昔日國家隊的新手，發揮「老雞帶小雞」作用，他認為，「年輕選手也會想說把他幹掉，這樣在國家隊就會有正向的循環。」

亞運 跆拳道 黃鈺仁

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