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布里斯本女網／頭號種子不敵外卡 詹皓晴8強止步

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

新賽季從澳洲出發的我國女網好手詹皓晴，和烏克蘭琪切諾克（Lyudmyla Kichenok）在布里斯本女網賽名列頭號種子，但今天面對持外卡的地主韓天遇／俄羅斯林絲卡雅（Anna Kalinskaya）沒能闖關，以6：7（4：7）、2：6止步8強。

布里斯本女網賽屬於WTA 500賽事，總獎金152萬600美金，詹皓晴曾在2019年打進決賽，今年和女雙世界排名第4的琪切諾克列大會頭號種子，首輪順利過關，今天碰外卡組合卻遇苦戰，一下場就遭破發，儘管第6局回破，下一局發球局又失守，不過接續瓦解對手5個盤末點且在第10局再度回破，讓戰局進入「搶7」。

「搶7」中頭號種子先破了對手發球分，但2：0領先下遭澳俄組合連拿5分，在瓦解第6個盤末點下仍以4：7讓出；第二盤澳俄組合再趁勝追擊，連破帶保取得4：0優勢，最終就以6：2拿下4強門票。

巴黎奧運國手曹家宜今天在奧克蘭女網賽也沒能延續勝場，她和泰國搭檔普利佩契（Peangtarn Plipuech）面對塞爾維亞克魯妮琪（Aleksandra Krunic）／美國桑塔馬利亞（Sabrina Santamaria），以4：6、1：6吞敗，8強止步。

曹家宜 羅斯 詹皓晴

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