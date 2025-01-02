職業或業餘運動捐贈邁入第4年 去年總金額逾11.5億元

體育署在今天公布114年度營利事業捐贈職業或業餘運動業與重點運動賽事專戶受贈對象名單，該項措施去年捐贈近200筆、總金額逾11億5000萬元，共有33家受贈對象受惠，遍及棒球、籃球、足球、射箭、壘球、橄欖球、電競、高爾夫、健美、排球等運動種類及賽事，今年邁入第4年執行，即日起受理捐贈作業至114年11月30日止。

為健全運動產業發展核心之職業運動發展，並推動相關業餘運動加速職業化進程及發展重點運動賽事，營利事業可透過教育部設置專戶，捐贈職業或業餘運動業及重點運動賽事之主辦單位，享有捐贈金額150％列為當年度費用之租稅優惠。

體育署指出，114年度營利事業捐贈職業或業餘運動業與重點運動賽事專戶受贈對象名單，計有32件經核定公告，總計核定可收受捐贈金額上限已逾26億元，營利事業自即日起至今年11月30日止，可至體育署官網填具「營利事業捐贈職業或業餘運動業與重點運動賽事專戶」捐贈申請表，並參照所公告各受贈對象可收受捐贈金額上限，提出捐贈申請，體育署於受理後將函復結果，以利營利事業進行捐贈。

營利事業獲得同意捐贈通知後，可於今年12月10日前持同意公文，並依同意之捐贈金額，以現金、票據交換或匯款方式，經由國庫經辦銀行，繳交至體育署營利事業捐贈303專戶。專戶接受捐贈後，將開立收據給捐贈的營利事業，以利其於明年申報營利事業所得稅時，享有捐贈費用以 150％列支之租稅優惠。

體育署表示，114年度營利事業捐贈職業或業餘運動業與重點運動賽事專戶核定受贈完整名單及金額已公告於體育署官網專區(網址：https://www.sa.gov.tw/PageContent?n=5999)，歡迎各界踴躍響應。企業捐贈體育運動可享有稅賦優惠，讓政府、民間及受贈方達到三贏，共創擴增體育資源及蓬勃運動產業發展之美好願景。