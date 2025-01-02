高球／新賽季添助力 俞俊安獲中信銀贊助

中國信託商業銀行長期推展體育公益，支持優秀具潛力的高爾夫選手，今天宣布贊助征戰美國PGA巡迴賽台灣旅美男子職業高爾夫選手俞俊安，協助他在國際高爾夫舞臺為台灣爭光。

俞俊安去年10月桑德森農場錦標賽（Sanderson Farms Championship）奪得生涯首座PGA TOUR冠軍，成為1987年陳志忠洛杉磯公開賽奪冠、2019年潘政琮RBC傳承盃高球賽捧起金盃後，第3位PGA打下冠軍的台將，中國信託銀行看好他的潛力，今年成為「Kevin」堅強後盾，成新賽季開打前好消息。

今年26歲的俞俊安世界排名第64名，是目前台灣男子職業高爾夫在世界排名最佳的選手，5歲時在父親引導下開始接觸高爾夫運動，立志取得PGA 勝利，憑藉自身努力與天賦與家人全力支持逐漸嶄露頭角，2020年登頂世界業餘冠軍，2021年以優異成績取得美次巡資格並轉入職業，2022年取得PGA資格。

俞俊安PGA菜鳥賽季雖因訓練導致膝蓋受傷，積極復健並調適心態，4個月後重返賽場表現逐漸穩定，去年10月更在桑德森農場錦標賽奪冠，且有五場打進前10名；休季期間回台的俞俊安還回饋基層，首度舉辦教學日，將自身經驗和技術與台灣小球員分享。

俞俊安表示，很高興成為中國信託高爾夫陣容的一員，中國信託的支持將成為自己追夢的後盾，拿下首座美巡賽冠軍只是開始，將繼續努力加油，往下一個目標前進。