高球／俞俊安去年PGA奪冠成台灣第3人 獲中國信託贊助

中國信託商業銀行（簡稱「中國信託銀行」）長期推展體育公益，支持優秀具潛力的高爾夫選手，2日宣布2025年贊助征戰美國PGA巡迴賽（PGA TOUR）的台灣旅美男子職業高爾夫選手俞俊安。他於去（2024）年10月「桑德森農場錦標賽」（Sanderson Farms Championship）奪得生涯首座PGA TOUR冠軍，是第三位在PGA TOUR奪冠的台灣高爾夫選手，看好未來發展潛力，中國信託銀行將作為堅強後盾，協助他在國際高爾夫舞台為台灣爭光。

今年26歲、世界排名第64名的俞俊安，是目前台灣男子職業高爾夫在世界排名最佳的選手，5歲時在父親引導下開始接觸高爾夫運動，立志取得PGA TOUR勝利，一步步朝著夢想前進。憑藉自身努力與天賦，再加上家人全力支持，俞俊安逐漸在高爾夫舞台嶄露頭角，2020年他登頂世界業餘冠軍，2021年以優異成績取得美次巡資格並轉入職業，2022年取得PGA TOUR資格。

2023年雖因訓練導致膝蓋受傷，俞俊安積極復健並調適心態，四個月後重返賽場，表現逐漸穩定，去年二度挑戰美巡賽即於「桑德森農場錦標賽」奪首冠，去年度共獲得五次前十名的佳績，為PGA TOUR表現最佳的台灣選手，極具發展潛力。

俞俊安表示，很高興成為中國信託高爾夫陣容的一員，中國信託的支持將成為自己追夢的後盾，拿下首座美巡賽冠軍只是開始，將繼續努力加油，往下一個目標前進。

中國信託深耕慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益主軸，長期推廣高爾夫運動，中國信託金融控股公司創辦人辜濓松於1958年代表台灣參加第一屆艾森豪盃錦標賽，1978年起中國信託連續舉辦20屆「中國信託盃國際高爾夫隊際錦標賽」，以高爾夫開啟國民外交，2011年起推動「高爾夫選手培育計畫」，去年贊助14位女子高爾夫選手，其中林子涵於美國LPGA次巡賽（Epson Tour）封關戰「愛普生巡迴錦標賽」奪職業首冠、林希妤於歐巡賽「沙特阿美團隊系列賽深圳站」個人賽拿下亞軍、侯羽桑與侯羽薔分別於台巡2024「緯創女子公開賽」與「中國信託女子公開賽」獲亞軍，表現亮眼。

中國信託透過培育選手與舉辦賽事推廣高爾夫運動，為選手打造接軌國際的競技舞台，讓世界看見台灣。