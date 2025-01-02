快訊

春節9天連假準備出國？國稅局示警忘做一事恐限制出境

北捷奇招疏散跨年人潮奏效 「一德政」秒吸2.7萬人：完全不用等

聽新聞
0:00 / 0:00

MiLB／12強王牌投手變大廚 林昱珉：煮飯比投球難

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
剛晉升新手爸爸的12強王牌投手林昱珉，今天化身大廚，完成蔥爆牛肉、番茄炒蛋、肉燥麵等料理。記者林俊良／攝影 林俊良
剛晉升新手爸爸的12強王牌投手林昱珉，今天化身大廚，完成蔥爆牛肉、番茄炒蛋、肉燥麵等料理。記者林俊良／攝影 林俊良

12強中華隊王牌投手林昱珉今天化身大廚，在度小月廚藝教室炒菜、下麵都架勢十足，面對「煮飯難還是投球難？」的提問，林昱珉坦言：「煮飯還是難一點，，要記住每個步驟、每個細節，我比較沒那麼細心。」

林昱珉高中畢業後就前往美國職棒打拚，他透露，自己偶爾會下廚，但都是輕食為主，像是煎蛋、煎培根，或是煮個水餃、泡麵，在美國會一直想念家鄉味。

林昱珉今天與主廚老師學習親自下廚料理，菜色包含麻油蛤蜊雞湯、蔥爆牛肉、番茄炒蛋、肉燥麵、燙青菜，其中蔥爆牛肉、番茄炒蛋是林昱珉最想學的味道，因為是自己父親常煮的料理，但在美國亞洲餐廳吃不到這一味。

林昱珉笑說，番茄炒蛋的食材在美國容易取得，但自己嘗試過，煮成蛋已經很熟番茄卻沒熟，只好塞給好友林家正吃，這次學會之後，「回去讓他大吃一驚。」

林昱珉也透露，賽前都會尋找亞洲餐廳，當天有比賽時特別想吃到家鄉味，有一次被林家正帶去完全沒人的日式料理店，一開始還有點擔心，沒想到意外美味，成為自己的口袋名單。

但林昱珉真正想念的難以復刻，就是爸爸煮的牛肉麵，「每次回家就想趕快吃到，爸爸在料理上非常講究。」林昱珉在球場上同樣展現執著個性，「有其父必有其子吧。」

度小月這次特別送上「鳳凰星展翅」大禮包給林昱珉，祝福他新球季順利，同時也與林昱珉共同捐贈擔仔麵給母校台東新生國小、新生國中，林昱珉表示，要感謝度小月，這是偏鄉學校所需，也希望學生吃到後能夠秉持感恩的心，謝謝這些友善的集團。

中華隊 林家正 林昱珉

延伸閱讀

MiLB／林昱珉女兒沒滿月就擔心談戀愛 還「催生」林家正

經典賽／林昱珉收到曾總邀請 打資格賽先跟球團商量

MiLB／冠軍命！秋季聯盟官方社群讚林昱珉 正規賽季後打2隊都奪冠

12強賽／大聯盟記者最愛球員陳傑憲排第一 林昱珉也入榜

相關新聞

高球／新賽季添助力 俞俊安獲中信銀贊助

中國信託商業銀行長期推展體育公益，支持優秀具潛力的高爾夫選手，今天宣布贊助征戰美國PGA巡迴賽台灣旅美男子職業高爾夫選手...

MiLB／12強王牌投手變大廚 林昱珉：煮飯比投球難

12強中華隊王牌投手林昱珉今天化身大廚，在度小月廚藝教室炒菜、下麵都架勢十足，面對「煮飯難還是投球難？」的提問，林昱珉坦...

羽球／「2024有許多難過回憶」戴資穎：不會忘記這一年淚水

我國羽球天后戴資穎去年傷勢不斷，在巴黎奧運帶傷拚戰的畫面感動無數球迷，她昨天也發文直呼「2024有許多難過的回憶」。 戴資穎昨天在IG分享與網紅「Rice＆Shine」的合照，並吐露心聲，「20

紐奧良衝撞事件 大學美式足球季後賽糖盃延期1天

美國路易斯安那州紐奧良市（New Orleans）今天發生皮卡車惡意衝撞人群的事件後，年度大學美式足球季後賽糖盃（The...

桌球／林昀儒聯手對岸名將梁靖崑 勇奪中國乒超聯賽男團冠軍

2024年中國乒超聯賽總決賽男子團體冠軍賽於元旦進行，效力於山東魏橋隊的台灣好手昀儒與梁靖崑搭檔，兩人在對決黃石基地隊扛起第一點雙打任務，率先以3：2取勝，隨後隊友也拿下接下來兩點單打勝利，以直落三奪

「元旦萬步走，新年好彩頭」2025元旦健走 連續第22年舉辦

「元旦萬步走，新年好彩頭」2025元旦健走活動，連續第22年舉辦，這場堪稱每年元旦人氣最佳的健走活動，在活動發起人紀政、臺北市副市長林奕華、教育部體育署呂忠仁主任秘書、元旦健走代言人王金平院長、中華郵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。