羽球／「2024有許多難過回憶」戴資穎：不會忘記這一年淚水

我國羽球天后戴資穎去年傷勢不斷，在巴黎奧運帶傷拚戰的畫面感動無數球迷，她昨天也發文直呼「2024有許多難過的回憶」。

戴資穎昨天在IG分享與網紅「Rice＆Shine」的合照，並吐露心聲，「2024有許多難過的回憶，我想我不會忘記這一年所流下的淚水。也不會忘記在奧運期間認識的Rice＆Shine一家人，能夠認識你們真的是2024最開心的事！所以我們又一起跨年到2025！」

戴資穎也感謝所有支持她的人，「謝謝有愛我的家人，謝謝幫助我的所有人，謝謝陪伴我走過這一切的你們，謝謝最後一次台北公開賽來看比賽的大家，讓我雖然拖著疲憊的身體，卻依然開心自己選擇站在場上！」

戴資穎最後也祝福大家新年快樂，「願2025的大家，都能朝著期望中的自己前進，不跟誰比，只做自己！」