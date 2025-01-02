紐奧良衝撞事件 大學美式足球季後賽糖盃延期1天
美國路易斯安那州紐奧良市（New Orleans）今天發生皮卡車惡意衝撞人群的事件後，年度大學美式足球季後賽糖盃（The Sugar Bowl）比賽將順延24小時舉行。
法新社報導，在發生衝撞人群事件後，喬治亞大學（University of Georgia）與聖母大學（University ofNotre Dame）之間的比賽將延至2日舉行。
糖盃執行長杭德利（Jeff Hundley）在記者會中說：「各方都同意，最符合每個人最大利益的做法…是將比賽延後24小時。」
比賽籌辦單位在社群平台X表示：「一旦有更多細節，我們會再進一步通報。」
喬治亞大學校長表示，有一名學生在皮卡車衝撞事件中受重傷。
聖母大學宣布，校隊全員找齊。
糖盃吸引來自全美各地的球迷齊聚一堂。喬治亞大學與聖母大學之間比賽的勝方，將晉級大學美式足球季後賽（College Football Playoff）準決賽。
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