桌球／林昀儒聯手對岸名將梁靖崑 勇奪中國乒超聯賽男團冠軍

2024年中國乒超聯賽總決賽男子團體冠軍賽於元旦進行，效力於山東魏橋隊的台灣好手昀儒與梁靖崑搭檔，兩人在對決黃石基地隊扛起第一點雙打任務，率先以3：2取勝，隨後隊友也拿下接下來兩點單打勝利，以直落三奪冠。

中國乒超聯賽團體賽於去年12月中展開，台灣有4名選手參賽，包括男選手林昀儒，女選手鄭先知、吳映萱、巫嘉恩，而林昀儒與中國好手王楚欽、梁靖崑同隊參加男團比賽。在國際桌總WTT決賽結束之後休賽期，林昀儒藉由參與這項賽事，與大陸好手較量，吸取比賽經驗。

王楚欽為目前男單世界排名第一、梁靖崑世界排名第六，林昀儒最新排名回升至世界第13。與梁靖崑合作負責雙打，由於兩人都不多話，被大陸球迷稱之為「梁靜儒」組合，在今天決賽為球隊打下雙打勝利之後，隨後王楚欽、梁靖崑分別再奪下一點單打勝利，為球隊打下冠軍。

日前曾訪台的馬龍也參與這項賽事，所屬山東魯能未能打進決賽。