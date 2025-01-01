「元旦萬步走，新年好彩頭」2025元旦健走 連續第22年舉辦

「元旦萬步走，新年好彩頭」2025元旦健走活動，連續第22年舉辦，這場堪稱每年元旦人氣最佳的健走活動，在活動發起人紀政、臺北市副市長林奕華、教育部體育署呂忠仁主任秘書、元旦健走代言人王金平院長、中華郵政王國材董事長、中華電信洪維國執行副總、台灣中油公關處王承賓處長、衛部國民健康署賈淑麗副署長、台北市體育局王泓翔局長及國策顧問簡文仁等人齊聚圓山花博廣場與近萬名民眾一起用「萬步走」為新年揭開序幕。今年元旦健走的主題口號「健康走 猴快樂」，是以臺灣特有種動物臺灣獼猴為元素搭配健走設計而成，口號裡的「猴」發音近似「好」，代表著元旦出來健走，好健康、好快樂，活動發起人紀政期許大家用健康走好快樂的心情讓自己及家人一整年都健康、平安、快樂。

這場由希望基金會與臺北市政府體育局主辦的「2025元旦健走」，是由中華電信、中華郵政以及台灣中油共同贊助，於上午八點半在圓山花博廣場熱鬧登場。活動一開始由剛剛在全國啦啦隊錦標賽榮獲多項冠軍的開南大學競技啦啦隊以充滿青春活力與運動技巧的動感表演開場，馬上吸引現場民眾目光；緊接著由新任國策顧問簡文仁特別為2025元旦健走設計的新年健康操「猴厲害 健康操」，在他活靈活現的趣味帶動之下，現場民眾歡喜伸展，開心拉筋熱身。這次的健走路線，距離是七公里，約一萬步左右。路線範圍在大佳河濱公園內，從花博廣場出發後，於大直橋折返經過舊兒育中心旁，再返回廣場，沿途視野開闊景致優美。

「元旦萬步走，新年好彩頭」2025元旦健走活動，連續第22年舉辦。希望基金會提供

今年元旦天氣特別冷，還好天公作美沒有下雨，讓參與的民眾都能好好地享受健走。但是面對氣候變化也讓我們重新審視自己對環境的責任，保護地球，減少碳排放，是我們每一個人的使命。此時，健走運動成為一種簡單而有效的方式，幫助我們既照顧自己的身心健康，也為減少碳排放貢獻力量。2025年從元旦健走開始養成日行萬步的習慣將是我們邁向更健康、更環保的契機。綽號〝台灣老頑童〞、來自台中的民國11年次百歲人瑞林友茂先生，連續第8年專程前來參與元旦健走，愛運動、會跳舞的他絕對是大家值得學習的典範人物。此外，在台灣安全駕駛監督聯盟理事長林美娜的號召之下，數位酒駕受害者及家屬也連續幾年參與元旦健走，他們除了走出戶外感受各界關懷之外，也與所有熱愛健走的朋友一同為自身健康而努力。其他特別撥冗出席的貴賓還有光泉關懷慈善基金會董事長汪賜發、家樂福文教基金會李欣穎經理、富聲國際楊正華董事長…等人。

近幾年來，「元旦健走」活動現場皆安排有自閉症、注意力不足、過動症、情緒行為困擾的隱性障礙孩子擔任現場服務志工，內容包含保育動物倡議、環境清潔及公益義賣，透過這些參與就是希望達到社會共融共好的目標，期盼所有民眾能在現場為這些孩子們加油打氣，給他們服務學習的機會。本次活動另外特別邀請5位健走勇腳上台接受頒獎，因為他們參加國際健走活動的次數已達標國際健走組織（IML）的門檻，2024年分別在澳洲、瑞士、挪威為國爭光。希望基金會自2002年開始推廣健走運動，至今超過20年，當年努力讓大家接受走路也可以是運動，並且逐漸讓愛上健走的朋友們由國內走到國外，這次頒發的分別是7位泛太平洋健走大師（Pan Pacific Walker）、3位歐洲健走大師（European Walker）及2位國際健走大師（International Master Walker）（註）。

「元旦萬步走，新年好彩頭」2025元旦健走活動，連續第22年舉辦。希望基金會提供

主辦單位表示元旦健走一路走來，非常感謝政府、企業及社會各界的支持而能持續舉辦，帶動了日行萬步的健走風氣，散播了正面能量的社會氛圍，讓全民更健康，讓社會更安定。22年以來越來越多民眾相約新年第一天參加「元旦健走」，作為親朋好友間健康的另類聚會。在活動尾聲，紀政感性地祝福全場民眾「新年快樂，萬事如意」並在主持人帶動下以「有錢真好‧有閒更好‧有健康才是寶」，為活動劃下圓滿句點，相約明年元旦見！

※註：獲頒「泛太平洋健走大師」之資格為完成IML泛太平洋地區8國之國際健走；「歐洲健走大師」之資格為完成IML歐洲8國之國際健走；獲頒「國際健走大師」之資格為完成8個IML創始會員國之國際健走(荷蘭、比利時、丹麥、盧森堡、愛爾蘭、日本、瑞士、奧地利)。

元旦健走連22年登場 紀政盼用健康迎新年第一天

2025元旦健走今天早上在花博廣場連續第22年登場，活動發起人「飛躍的羚羊」紀政表示，希望大家都能用健康走好快樂的心情來開啟新年第一天。

今年元旦健走的主題口號「健康走 猴快樂」，是以台灣特有種台灣獼猴為元素搭配健走設計而成，口號裡的「猴」發音近似「好」，代表著元旦出來健走，好健康、好快樂。

紀政在接受媒體訪問時提到，元旦健走舉辦了22年，已經成為許多人新年第一天一定會做的行程，也讓民眾都能有個健康的日子。

新任國策顧問簡文仁特別為2025元旦健走設計的新年健康操「猴厲害 健康操」，在他活靈活現的趣味帶動之下，現場民眾歡喜伸展，開心拉筋熱身。

綽號「台灣老頑童」、民國11年出生的百歲人瑞林友茂，是連續第8年參與元旦健走，愛運動、會跳舞的他笑說：「長壽的秘訣就是每天都要運動，除了健走之外，我也很愛打羽球，只要一天不運動，就會覺得很怪。」

這次的健走路線，距離是7公里，約1萬步，路線範圍在大佳河濱公園內，從花博廣場出發後，於大直橋折返經過舊兒育中心旁再返回廣場。(中央社)