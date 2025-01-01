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奧克蘭女網／攜手冠軍搭檔 曹家宜迎接新年首勝
巴黎奧運國手曹家宜新賽季從紐西蘭出發，新年第一戰收穫捷報，她和泰國搭檔普利佩契（Peangtarn Plipuech）在奧克蘭女網賽直落2拍下美國組合，晉級女雙8強。
奧克蘭女網是WTA 250級賽事，總獎金27萬5094美金，台灣女將除曹家宜參賽，吳芳嫺和中國大陸蔣欣玗更列第2種子，海峽組合首輪也以直落2過頭關，今天將和地主組合貝瑞（Monique Barry）／奧特威（Jade Otway）爭4強門票。
今天打開場的曹家宜，和普利佩契去年奧運前攜手在WTA 125的瑞典博斯塔德女網賽登頂，新賽季繼續合拍，今天一早面對美國格利森（Quinn Gleason）／比利時齊默爾曼（Kimberley Zimmermann），首盤行程破發大戰，台泰組合第一局保住發球局後率先破發，但第3局也遭回破，兩組人馬呈現連7局互破狀態，台泰組合憑藉多一次破發成功，以6：3先下一城。
第二盤台泰組合一下場就破發成功，連保帶破下取得3：0優勢，順利以6：2拿下勝利。
闖進8強的台泰組合，下戰將和塞爾維亞克魯妮琪（Aleksandra Krunic）／美國桑塔馬利亞（Sabrina Santamaria）搶4強資格。
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