霹靂舞／從奧運跳到跨年舞台！孫振新年目標瞄準2026名古屋亞運

台北最HIGH新年城跨年晚會結合台北101，大樓雷射光雕秀以「台灣英雄動漫 Team Taiwan Champion」為主題，12強中華隊隊長陳傑憲、羽球天后戴資穎、奧運羽球完成連霸的「麟洋配」王齊麟／李洋和奧運「金牌拳后」林郁婷躍上101大樓，巴黎奧運霹靂舞國手孫振更在新年倒數前跳上舞台，成為倒數前最後一組表演團體，讓大眾更認識霹靂舞。

孫振昨天深夜偕同所屬舞團City4的夥伴一起跳上台北最HIGH新年城跨年晚會，他希望在倒數前帶給大家瘋狂與歡樂的演出，創造一種中二瘋狂派對的感覺，藉由兩首2024年的人氣動漫歌曲的快節奏，呈現霹靂舞也能結合在流行或動漫歌曲當中，同時也為自己這驚奇的2024超旺年畫下一個完美的句點。

回顧孫振的2024年，印象深刻的當屬登上巴黎奧運殿堂，以及在歐洲一個月與City4團員的深度嘻哈文化節的參與，走訪兩大指標性賽事Outbreak Europe以及The Notorious IBE，尤其可以在這麼多團員與台灣霹靂舞者的見證下拿下自己的第一個冠軍頭銜。其實孫振也曾經在2023台北最HIGH新年城登場過，當時是受邀在玖壹壹演出中擔任嘉賓，小秀了一段，而這次可以重返這個舞台並擁有自己的一段秀，對孫振來說也是一個額外的肯定，為自己的2024年錦上添花。

有了這次跨年演出的機會，孫振想藉由這樣子流行音樂盛會的舞台，讓大家更認識霹靂舞，呈現出霹靂舞也有無限可能，本次演出孫振特別選用了兩首2024兩部人氣動漫的片頭與片尾曲做為組合，首先是選定《膽大黨》片頭曲：Creepy Nuts《オトノケ》，從動畫片頭呈現的瘋狂感就打中孫振；在找尋相同節奏的歌曲時，他想到了《擅長逃跑的殿下》片尾曲：ぼっちぼろまる《鎌倉STYLE》，在觀看動畫的時候就對這首歌整體很有霹靂舞歌曲風格的感覺印象深刻，也一直在自己的歌曲清單上而定案。