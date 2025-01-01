配套三讀 運動部增設有譜

立法院會昨天三讀修正中央行政機關組織基準法部分條文，配合行政院增設「運動部」，將現行「部」的總數從十四個調整為十五個，另把署、局的總數從現行的七十個調整為七十一個，朝行政院增設運動部再進一步。

為籌組運動部，行政院會十月十七日通過修改中央行政機關組織基準法、行政院組織法、教育部組織法、國家運動訓練中心設置條例、國家運動科學中心設置條例、新設行政法人國家運動產業發展中心設置條例、運動部全民運動署組織法、運動部組織法，以及廢除原體育署組織法。立院陸續就這些運動部配套修法，完成三讀修正。

中央行政機關組織基準法廿九條規定，關於行政院機關規模，部之總數以十四個為限。但為辦理全國運動業務，促進全民運動，發展運動的教育、競技、產業與外交，行政院與朝野立委均同意，增訂第十五個部，即運動部。

對於運動部的組織架構，政院計畫共設立一部、一署、三中心，於升格後的運動部轄下成立三級機關「全民運動署」，強化推廣全民運動；另將設立行政法人「國家運動產業發展中心」執行產業政策。國家運動訓練中心、國家運動科學中心的監督機關，也將從原本的教育部轉移到運動部之下。