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舉重／女神年末送暖 郭婞淳聯手林鴻道關懷台東基層

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
宏道運動發展基金會董事長林鴻道（左）與舉重國手郭婞淳（中）攜手關懷台東學童。圖／宏道運動發展基金會提供
宏道運動發展基金會董事長林鴻道（左）與舉重國手郭婞淳（中）攜手關懷台東學童。圖／宏道運動發展基金會提供

年末送暖，宏道運動發展基金會董事長林鴻道昨天上午前往台東體中學進行訪視，隨後與「舉重女神」郭婞淳攜手，前往台東縣賓茂國小、豐榮國小、寶桑國中及孩子的書屋，關懷當地學童與學校體育運動資源發展。

在台東縣賓茂國小、豐榮國小、寶桑國中及孩子的書屋，林鴻道與郭婞淳將與學童進行面對面交流，透過實地訪視了解地方學校體育運動的發展，並鼓勵學童在學習及體育運動領域中勇於挑戰自我，培養堅毅不拔的精神，期望能透過此次訪視帶來實質的協助，並喚起各界對偏鄉體育運動教育的關注。

宏道運動發展基金會長期致力於推廣體育運動平等，關注偏鄉學童的體育運動發展，期盼透過本次行動，為學校提供更多實質支持與關懷，這次活動不僅是物質上的支持，更是精神上的鼓勵。未來，宏道基金會將持續串聯社會各界資源，推動體育運動向下扎根，為更多孩子創造更好的運動發展環境。

林鴻道 舉重 郭婞淳

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