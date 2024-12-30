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2025第一次全國羽球排名賽 屏東開打爭奪國手資格

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
2025第一次全國羽球排名第一天男單比賽。圖／屏東縣府提供
2025第一次全國羽球排名第一天男單比賽。圖／屏東縣府提供

屏東縣政府與中華民國羽球協會共同主辦「2025第一次全國羽球排名賽」，從2024年12月30日至2025年1月8日在屏東縣立體育館舉行，本次總參賽人數共1830人，為期10天賽事，成績將列為2026名古屋亞運會國手的遴選參考。

中華民國羽球協會表示，全國羽球排名賽是年度最高級別羽球個人賽事，也是乙組選手晉升甲組選手唯一管道，參賽選手調整最佳狀態，爭取個人最佳排名。

協會自2021年起連5年將大型賽事都選在屏東辦理，今年再度將最重要第一次全國羽球排名賽移師屏東，對競爭激烈的全國排名賽選手來說，優質比賽場地更可以發揮最佳球技，吸引全國球迷進場觀戰，為台灣羽壇炒熱2025年的第一波羽球熱潮。

今年排名賽吸引超過1000名乙組羽球球員前來挑戰甲組資格，除青少年代表隊在國際賽場上奪金摘銀，不少好手世界排名也都大躍進，甲組球員精銳盡出，除2024第二次排名賽奪下前8名好手，如男單黃品銜、戚又仁，女單邱品蒨、許玟琪，男雙陳子睿、林煜傑及陳信遠、張課琦，女雙王眱禎、蔡渃琳及鄭宇倢、胡綾芳，不少名將須從會外賽打起，例如男單郭冠麟、呂家弘，女單白馭珀等人，此次排名賽競爭激烈。

屏東縣政府表示，為服務廣大球迷朋友，主辦單1月5日甲組決賽邀請博斯體育台、中華電信MOD、Hami Video及動滋Sports共同提供轉播服務，同時賽期也提供My livescore即時比分系統，讓無法到場觀賞比賽的球迷們掌握最新戰況；中華羽協直播台也會在1月4日轉播甲組四強賽；1月5日轉播甲組決賽、1月7日轉播乙組複賽；1月8日轉播乙組決賽，讓觀眾們藉由多元媒體平台收看精彩的羽球盛事。

2025第一次全國羽球排名場內情況。圖／屏東縣府提供
2025第一次全國羽球排名場內情況。圖／屏東縣府提供
2025第一次全國羽球排名場內情況。圖／屏東縣府提供
2025第一次全國羽球排名場內情況。圖／屏東縣府提供

屏東縣政府 體育館

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