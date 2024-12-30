2025第一次全國羽球排名賽 屏東開打爭奪國手資格

屏東縣政府與中華民國羽球協會共同主辦「2025第一次全國羽球排名賽」，從2024年12月30日至2025年1月8日在屏東縣立體育館舉行，本次總參賽人數共1830人，為期10天賽事，成績將列為2026名古屋亞運會國手的遴選參考。

中華民國羽球協會表示，全國羽球排名賽是年度最高級別羽球個人賽事，也是乙組選手晉升甲組選手唯一管道，參賽選手調整最佳狀態，爭取個人最佳排名。

協會自2021年起連5年將大型賽事都選在屏東辦理，今年再度將最重要第一次全國羽球排名賽移師屏東，對競爭激烈的全國排名賽選手來說，優質比賽場地更可以發揮最佳球技，吸引全國球迷進場觀戰，為台灣羽壇炒熱2025年的第一波羽球熱潮。

今年排名賽吸引超過1000名乙組羽球球員前來挑戰甲組資格，除青少年代表隊在國際賽場上奪金摘銀，不少好手世界排名也都大躍進，甲組球員精銳盡出，除2024第二次排名賽奪下前8名好手，如男單黃品銜、戚又仁，女單邱品蒨、許玟琪，男雙陳子睿、林煜傑及陳信遠、張課琦，女雙王眱禎、蔡渃琳及鄭宇倢、胡綾芳，不少名將須從會外賽打起，例如男單郭冠麟、呂家弘，女單白馭珀等人，此次排名賽競爭激烈。