水球／中華小將傳捷報 跨組挑戰U13一舉奪銅

台灣水球運動再次登上國際舞台，剛結束的2024 Habawaba國際水球賽中，中華隊以驚艷的表現勇奪U13組銅牌，其中更有5位U11小將，跨組挑戰登上頒獎台，用實力與拚勁證明台灣水球的實力。

2024 Habawaba 國際水球賽在馬來西亞怡保舉行，共有來自全球數10支隊伍參賽，台灣小將面對身材高大、技術成熟的對手毫不退縮，展現了超齡的穩定心態與出色的場上表現，其中來自宜蘭的林煜緯更是在比賽中攻進了關鍵的2分，為團隊注入士氣與信心。

除了U11小將的亮眼表現，來自台灣的李柏辰與李柏漢兄弟檔更是全隊的核心，兩人憑藉穩定的技術與默契，多次在比賽中扛起得分重任，尤其在多場比賽的關鍵時刻，兩兄弟的強勢表現成為左右比賽結果的關鍵，贏得現場觀眾與對手的一致讚譽。