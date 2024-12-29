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羽球／第四屆一線入魂圓滿落幕 超過2千位選手切磋球技

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
第四屆一線入魂全國羽球錦標賽今天圓滿落幕。圖／大會提供
第四屆一線入魂全國羽球錦標賽今天圓滿落幕。圖／大會提供

為期六天的「2024第四屆一線入魂全國羽球錦標賽」於今天在台北體育館圓滿落幕，本次賽事吸引了來自國內、外的羽球好手參與，參賽人數近2200人，總計人次高達3024人次，充分展現了羽球運動的魅力與凝聚力。

近年來，台灣掀起一股羽球熱潮，除了更多民眾透過轉播關注球場上的球員之外，更身體力行地拿起球拍走進球場參與羽球運動。為此，一線入魂全國羽球錦標賽的創辦人蔡易龍登高一呼，為羽球素人打造的夢想舞台，讓羽球運動成為熱血、夢想與公平的象徵。

比賽創辦人蔡易龍表示，「我的孩子從小參加各式各樣地羽球比賽，陪著他參與比賽的經驗，也讓我有了很多的感觸和啟發。辦一個比賽很不容易，我陪著孩子參賽的過程中，發現有些賽事資訊會有些落差，有時也會出現專業選手與業餘選手同場競技的狀況。於是我下定決心自己投入看看，專為羽球素人打造一個舞台，讓真正熱愛羽球的人都能在比賽中盡情地揮灑他們的熱情。」

儘管這是一場為業餘球友設計的比賽，但讓大家感受到專業與用心的服務，本次賽事全程數位化管理，從報名、繳費到即時成績與賽程安排，甚至規劃賽事直播，讓選手即使行程繁忙，也能清晰掌握比賽進度。透過有效率的管理，讓十面場地同時開賽也能十分流暢。

今年已邁入第四屆，賽事制度秉持著將素人組與專業組分開比賽，以確保每位參賽者都能享受公平競技的樂趣。而比賽中最具特色的組別之一為「兄弟姊妹組」，此組別限定參賽者需為血親兄弟或姐妹組隊參賽，希望能鼓勵更多手足一起打球，透過打羽球加深彼此間的情誼。

蔡易龍說：「我家有兩個年齡接近的孩子，從小接受專業羽球訓練，訓練過程艱辛，姐弟間難免在生活中有摩擦。設立兄弟姊妹組，希望透過比賽讓手足在場上相互扶持，體會合作的重要性，進一步增進彼此的情感。」

蔡易龍提到，台灣有無數熱愛羽球的素人選手，他們的汗水與熱情不該被埋沒，「這些平凡的選手值得被更多人看見，他們的堅持與努力同樣令人敬佩。我希望透過這樣的比賽，不僅能吸引更多素人參與，也希望喚起企業對全民運動的支持，為羽球運動注入更多資源與關注。」

羽球

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