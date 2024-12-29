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橄欖球／元坤盃台大甜蜜復仇 擊退首爾大學完成3連霸

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台灣大學隊長林頎衡（左）成功達陣，帶領球隊擊敗首爾大學，完成一般組三連霸。圖／元坤運動文創提供
台灣大學隊長林頎衡（左）成功達陣，帶領球隊擊敗首爾大學，完成一般組三連霸。圖／元坤運動文創提供

第五屆元坤盃七人制國際橄欖球邀請賽今天在台北市立田徑場落幕，雖然預賽遭到首爾大學逆襲而以1分吞下敗仗，但反而更激勵了台灣大學全隊士氣，台大決賽再次與首爾大學展開對決，憑藉著靈活的傳導和體能，最終27：5成功復仇，並且在一般組完成三連霸，公開組方面日本拓殖大學17：10踢退關西大學，連續兩屆擊敗對手成功衛冕。

以預賽分組第二晉級的台大，四強賽面對名古屋大學，一開賽就被對手達陣3次，0：19遠遠落後，但下半場台大猶如睡醒猛獅，靠著強烈防守有效壓制對方，進攻屢屢突襲得手，去年隊長陳偉定在比賽終了前的達陣，22：19完成不可思議的逆轉秀。

冠軍戰，台大選手林奕廷率先踢開得分大門，半場結束與首爾達學戰成5：5；易邊後，台大攻勢一發不可收拾，隊長林頎衡、來台念研究所的日本球員宮崎雄輔、曹立品等人先後達陣，以22：0攻勢打得首爾大學潰不成軍，笑擁三連霸冠軍獎盃。

台大總教練林威名表示，「我們雖在一般組，但去年和今年來的國外球隊一個比一個強，首爾大學陣中兩位外籍選手，一個有身材優勢，一個速度極快，預賽意外輸掉，賽前我告訴選手不用怕，我們有體能上的優勢，拖也要拖垮他們，冠軍戰上半場我們的戰術就是和他們拚防守，等到下半場他們體能不濟的時候就是我們復仇時刻，很開心球員能徹底執行我下達的戰術。」

公開組，北市大上午43：5輕取台體大，相隔3年再次闖進4強，下午面對衛冕軍拓殖大學，上半場14：14，可惜最終14：26飲恨落敗。季軍戰對上天理大學，同樣上半場7：7，下半場失誤過多以12：40收球，第四名作收。

教練翁晨浩表示，球隊在企業聯賽以台北元坤隊之名拿到三連冠之後，3個禮拜期間選手們都在休養階段，只有1次練習，所以全隊的體能都還沒有調整過來，所以能夠晉級4強已算不容易了，較為可惜的是，下半場選手好幾次沒能保護好球，被對手成功反擊，不應該輸那麼慘。

季軍戰有完成1次達陣的鄭安廷靦腆說，這次和關西大學、拓殖大學與天理大學三支日本球隊交手有很深刻的體會，關西和天理是傳統的日本學校，陣中大多是本土球員，拓殖有4位外籍選手，球風很兇悍，打法完全不同，我們可以從中吸取到不少經驗。

創辦人杜元坤直呼，這次國內球隊打的很拚也很努力，好在台大將一般組冠軍獎盃留在國內，保住了面子。明年預計會邀請紐西蘭奧克蘭大學參加，讓選手們感受一下不同於日韓的細膩球風，奧克蘭大學的體能和肢體對抗肯定會更加有看頭。

台灣大學27：5擊敗首爾大學，完成一般組三連霸。圖／元坤運動文創提供
台灣大學27：5擊敗首爾大學，完成一般組三連霸。圖／元坤運動文創提供
日本拓殖大學擊敗關西大學，成功衛冕公開組冠軍。圖／元坤運動文創提供
日本拓殖大學擊敗關西大學，成功衛冕公開組冠軍。圖／元坤運動文創提供

橄欖球 田徑

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