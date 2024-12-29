拳擊／甫打破泰森紀錄！波多黎各拳擊手突傳死訊 享年35歲

波多黎各拳擊手班巴（Paul Bamba）於本月21日才剛奪下WBA黃金次重量級冠軍，卻在28日驚傳不幸辭世，享年35歲。他的經紀人、美國知名R&B歌手Ne-Yo透過社群媒體宣布此消息，但未透露班巴的死因，此。

年僅35歲的波多黎各拳擊手班巴（Paul Bamba）於當地時間12月21日才在一場比賽中擊敗墨西哥拳擊手梅迪納（Rogelio Medina），奪下WBA黃金次重量級冠軍頭銜。不料僅僅過了6天，他的經紀人、也是美國知名R&B歌手Ne-Yo卻在12月28日於社群平台上突然宣佈班巴去世的消息，享年35歲，消息震驚拳擊界和全球拳迷。Ne-Yo並未透露班巴的死因。

班巴在2024年賽季締造了單一年度14場擊倒（KO）勝利的驚人紀錄，超越拳壇傳奇泰森（Mike Tyson）於1986年創下的13場。自2020年轉為職業拳擊手以來，班巴在不到4年的時間內取得19勝3負的亮眼戰績，其中18場是以KO對手的方式獲勝，被視為當代拳擊界的極具潛力新星。

在擊敗梅迪納之後，班巴對未來充滿期待，甚至公開挑戰YouTuber拳擊手傑克保羅（Jake Paul），展現進一步征服拳壇的雄心。然而，僅一週後，他的死訊讓拳迷無法置信。

AND THE NEW 🏆🥊 @PaulLABamba pic.twitter.com/hU2t1UQQYf — DTG (@dtgyeahyeah) 2024年12月22日

班巴的經紀人Ne-Yo在聲明中表示：「我們懷著深切的悲痛宣布，摯愛的兒子、兄弟、朋友以及拳擊冠軍班巴的離世。他的光芒和愛深深感動了無數人的心靈。」聲明同時指出，班巴是一名勇敢且自信的競爭者，更是一位以不懈努力追求卓越、啟發無數人的偉大個體。

Ne-Yo今年11月剛簽下班巴，這是他創立的經紀公司首位簽約拳擊手。這段合作雖然短暫，但班巴的才華與決心讓經紀團隊與拳迷深受感動。

班巴的離世令拳擊界陷入哀傷，無數拳迷在社群媒體上表達悼念。保羅在社群媒體平台X發文悼念：「安息吧，班巴。」全球拳迷也紛紛留言，追憶這位極具潛力的年輕冠軍。

RIP Paul Bamba https://t.co/ovu7egrGHn — Jake Paul (@jakepaul) 2024年12月28日

Inspired by his journey. Rest in peace, Paul Bamba ❤️🕊️ pic.twitter.com/EYPJia7Fbq — Happy Punch (@HappyPunch) 2024年12月27日