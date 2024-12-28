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足球／陳威全、若林美里奪MVP 男女聯賽大獎出爐

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中華民國足球協會2024年度頒獎典禮，南市台鋼隊陳威全、高雄Attackers若林美里獲選為MVP。圖／中華民國足球協會提供
中華民國足球協會2024年度頒獎典禮，南市台鋼隊陳威全、高雄Attackers若林美里獲選為MVP。圖／中華民國足球協會提供

中華民國足球協會今日舉辦2024年度頒獎典禮，表彰來自台灣男子頂級足球聯賽「台灣企業甲級足球聯賽」及台灣女子頂級足球聯賽「台灣木蘭足球聯賽」的前三名隊伍， 南市台鋼隊陳威全、高雄Attackers若林美里都獲選為MVP。

球員獎項方面， 台鋼的潘文傑和高雄 Attackers三木良美分別以卓越的守門表現，榮獲金手套獎；金靴獎則由台鋼隊柯爾特斯與台中藍鯨隊薩瓦拉克彭甘摘得，前者於21場比賽攻入13球，後者在15戰攻入9球，展現驚人攻擊力。

教練獎項中，年度最佳總教練獎頒給了冠軍隊總教練， 男、女聯賽分別為Raphaël Blanchon（南市台鋼）與豬口武志（高雄 Attackers），他們以傑出的領導力成為球隊的精神支柱。

今年木蘭聯賽冠軍由高雄Attackers奪得，他們在11月23日以1：0擊敗新北航源，勇奪隊史首冠；而企甲聯賽冠軍則由南市台鋼完成五連霸壯舉；FUTURO和台中藍鯨分別在企甲聯賽與木蘭聯賽中奪得亞軍，而新北航源包辦企甲聯賽、木蘭聯賽雙料季軍。

最後，在年度大獎中， 陳威全與若林美里抱走年度最佳球員，此獎項由球迷投票選出，陳威全作為南市台鋼的攻守核心，成功奪得企甲MVP，而若林美里則連續兩年贏得木蘭MVP，書寫歷史新頁。

在裁判獎項中，年度最佳新人裁判獎由林謙獲得，；年度最佳男女助理裁判獎授予郭展佑和楊振艷，他們以出色的輔助判決能力守護比賽公平；而年度最佳男女裁判獎則由陳信全和王婕獲得，他們穩定的執法水平與專業表現 贏得一致肯定。

中華民國足球協會2024年度頒獎典禮，男、女聯賽冠軍隊總教練Raphaël Blanchon（南市台鋼）與豬口武志（高雄 Attackers）獲選最佳總教練獎。圖／中華民國足球協會提供
中華民國足球協會2024年度頒獎典禮，男、女聯賽冠軍隊總教練Raphaël Blanchon（南市台鋼）與豬口武志（高雄 Attackers）獲選最佳總教練獎。圖／中華民國足球協會提供

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