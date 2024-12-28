橄欖球／元坤盃16隊競技 杜元坤期許球員提升自我實力

第五屆元坤盃七人制國際大專橄欖球邀請賽今天在台北市立田徑場熱鬧開踢，本屆一般組與公開組共計16隊參賽，吸引了來自日本、南韓與新加坡共7隊報名參賽，創辦人義大醫院院長杜元坤表示，元坤盃從前三屆國內比賽到現在已成為國際賽，有了名氣，希望選手們能珍惜這個舞台，提升自我實力，未來能為國爭光。

今年公開組除了國內五支球隊北市大、北醫大、台師大、台體大、長榮大學外，還有日本3強關西大學、拓殖大學與天理大學，其中拓殖大學是去年冠軍隊伍，天理大學則是日本目前最強勁旅。

然而拓殖大學首戰即以27：0完封天理大學，展現出衛冕氣勢，天理大學球員賽後表示，昨晚才抵台，尚未能適應台灣的氣候，加上體能調整不及，因此輸了這場比賽。關西大學則是一開賽就氣勢如虹打得北市大措手不及，北市大急起直追，無奈最終仍以17：24敗下陣來；北市大教練洪吉祥表示，球隊從今年7月就一路征戰，剛在企業聯賽完成三連霸，球員正處在疲憊狀態，此役表現已算不差了。

一般組有台灣大學、陸軍官校、成功大學、國防大學，4支外隊分別是日本名古屋大學、南韓首爾大學、新加坡理工大學和新加坡管理大學，台灣大學去年擊敗新加坡理工大學稱霸一般組。

台灣大學挾著冠軍之姿迎戰國防大學，雙方實力有段差距，台灣大學36：5輕鬆旗開得勝；次戰台灣大學對戰首爾大學，兩校都是該國最高學府，場上競技也非常激烈，首爾大學開賽1分多鐘就從左路突圍達陣率先得分，台灣大學不甘示弱立刻追平，雙方你來我往，台灣大學甚至21：17超前，可惜卻在最後2分鐘中線洞開，首爾大學成功達陣，22：21逆轉，分組2連勝。

開幕典禮上杜元坤感謝台北市體育局和中華民國橄欖球協會，並且提到啟蒙恩師林鎮岱，直言沒有林老師當年的栽培就沒有現在的他，「元坤盃在經過前4屆的努力，終於將名聲推向國際，這次有超過20支國外球隊想要報名參賽，更有來自日本的職業球隊和媒體跨海來台，想要了解台灣推展橄欖球運動的近況。我相信，只要不肯放棄，台灣橄欖球有朝一日必能踏進世界舞台。」

開幕典禮後，大會舉行一個很有意義的捐贈典禮，由賽事主辦人杜元坤代表贊助來自全台灣9個縣市29所國高中球隊培育基金各10萬元，受贈的學校教練與球員齊聲感謝杜元坤的支持，讓他們得以在橄欖球這條路上更有動力前進。此外，曾接受資助前往日本尋夢的女子棒球選手黃晴，突然現身送花給杜元坤，溫馨畫面讓台北冷冷的天候增添一股暖意。

杜元坤強調，「外界都說我是『狂醫』，但這只不過是我在醫學界上的稱號，體育圈自詡為『園丁』，競技舞台是『花圃』，選手是『花苗』。我期盼能有更多園丁來協助，將整個花圃種滿花朵，進而幫助花苗綻放出美麗的花朵。」