足球／BE HEROES學院彰化登場 12強英雄現身鼓勵

「BE HEROES足球菁英學院」每年將台灣的高中足球菁英齊聚在一起，提供職業化的思維與經驗分享，鼓勵高中球員勇敢追夢，今年的BE HEROES足球菁英學院第6年前進彰化縣立體育場，今年除了規劃國腳教練團陳毅維、李盟乾、莊明諺與呂昆錡，還特地邀請彰化在地棒球12強英雄江國豪到場，分享奪冠經驗，鼓勵高中球員持續前進。

2024 BE HEROES足球菁英學院再度邀集上學年度高中足球聯賽的前四強球隊，包括台南市北門高中、國立花蓮高中、台中市惠文高中、國立花蓮高農，以及在地的彰化代表隊，今年還有嶄新規劃，不但持續安排媲美職業隊的足球訓練，繼「2024 BE HEROES柏釧棒球訓練營」引進運動科學訓練後，「BE HEROES足球菁英學院」則邀請運動心理師與學員分享經驗，讓所有學員能接觸最新運動訓練風潮。

BE HEROES足球發展計畫邁入第7年，由新光金控董事長魏寶生、展逸國際企業董事長張憲銘與台灣男足隊長陳柏良共同發起，成立「陳柏良公益信託基金」，目標栽培台灣基層足球人才，回饋台灣足壇，同時鼓勵台灣菁英足球員挑戰自我。計畫獲得彰化縣政府大力支持，連續第6年來到彰化舉辦，今開幕典禮，彰化縣政府縣長辦公室主任李世傑也特地到場為學員加油。

「BE HEROES足球菁英學院」連續第6年前進彰化，展逸國際企業董事長張憲銘特別感謝彰化縣政府的大力支持，他鼓勵學員能勇敢追逐足球夢想，他說：「希望你們懷抱一個更大的夢想，像這些前輩們一樣，希望有一天你們可以代表台灣出國比賽，在亞洲甚至於世界拿到好的成績，也祝福你們未來如果有機會，也可以像柏良一樣，旅外去挑戰職業的足球世界。」

台灣棒球今年在世界舞台大放異彩，更在世界12強棒球賽勇奪世界冠軍，「BE HEROES足球菁英學院」特地邀請棒球12強英雄江國豪到場分享經驗，「雖然我的專長是棒球，但我覺得運動都一樣，堅持著自己的目標跟態度前進。」他不忘拿自身經驗鼓勵學員，「不要覺得對手很強，因為比賽開始都是從零開始，希望你們每一場比賽都把自己準備好，相信自己去面對比賽，我覺得對自己的自信，還有比賽的結果，會有很大的幫助。」