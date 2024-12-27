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運科中心滿周歲盼讓選手有感 未來規劃包含射箭機器人

聯合報／ 記者劉肇育／高雄即時報導
國家運科中心在今天舉行成立周年回顧及未來展望論壇。記者劉肇育／攝影
國家運科中心在今天舉行成立周年回顧及未來展望論壇。記者劉肇育／攝影

國家運科中心在去年9月揭牌並於今年1月1日正式營運後，在今天舉行成立周年論壇，執行長黃啟煌也針對過去一年成果以及未來規劃進行報告，包括國家棒球賽事的影像蒐集回饋系統、數據視覺化與球探報告系統、棒球發球機、射箭機器人研發、智慧舉重台等，都將是運科中心未來發展目標。

我國運動員今年在巴黎奧運、帕運、世界12強棒球賽等國際體育賽事中表現亮眼，其中年初正式營運的運科中心也從後勤給予不少支援，執行長黃啟煌在今天的成立周年成果報告中表示，運科中心從成立以來一直努力在讓運動員和教練知道他們在做什麼，不只要讓運動員有感還講求永續。

過去一年來運科中心在人力與資源有限的情況下，與國內大專校院合作，包括針對運動員補給推出賽事飲食料理開發，就是在了解運動員需求後推出的產品，接下來也在射箭、射擊、田徑、拳擊上提供運科支援與協助情蒐，在巴黎奧運期間更協助運動員調整時差並設計中繼站預約系統，希望讓運動員、教練都很有感。

至於在未來規劃部分，也將朝著運科與情蒐與數據分析和運動醫學兩方向發展，包括國家棒球賽事數據影像蒐集回饋系統、數據視覺化與球探報告系統、國訓中心棒球場牛棚、室內打擊場及投手練習區之高速攝影機與動作分析系統建置、棒球發球機、射箭機器人研發、標槍平台與整合分析服務計畫、智慧舉重台，以及兒茶素對肌肉合成及運動表現、運動員肌耐力微菌叢研究等。

此外，目前仍與國訓中心租借辦公空間的運科中心，也正在審查興建新運動科學大樓計畫，期待未來能夠完備運科中心必須之軟硬體，並建置附屬運動科學分析場域，成為頂尖運動科學支援後勤團隊。

棒球 田徑 舉重

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