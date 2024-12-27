運科中心成立周年 不僅要協助競技也要普及到全民運動

國家運動科學中心在去年9月揭牌成立後，今天在國訓中心舉行成立周年回顧及未來展望論壇，並分享今年巴黎奧運、帕運與世界12強棒球賽等賽事運科支援成果，今天與會的教育部次長張廖萬堅也表示，2024年是台灣體育的豐收年，希望運科中心未來在資源與人力更到位的情況下，能夠發揮更強能量，帶動台灣體育發展。

運科中心在去年9月揭牌後，在有限的人力與資源下以「推動運動科學研究及應用，提升國際運動競爭力」為使命願景，辦理國家優秀運動選手培訓及參賽所需之運動科學支援服務，並推動運動科學研究、進行運動科技之研發，強化我國運動科學軟實力，提升國際運動競爭力，協助我國在奧林匹克運動會、亞洲奧林匹克運動會及世界大學運動會等重要國際賽事續創佳績。

而今年我國體育好手在巴黎奧運、帕運以及世界12強棒球賽大放異彩，運科中心同樣功不可沒，在今天的成立周年論壇上，董事長沈孟儒表示，運科中心一歲正是要抓周與決定未來方向的時候，中心過去一年在執行長黃啟煌的帶領下將架構建立好，未來將朝著運動技術的永續建構目標邁進，「運科中心將責無旁貸，我們絕對不會大家失望。」

運科中心前任董事長、現任國科會主委吳誠文也都到場參與論壇，他說：「運科中心的成立相當不容易，包括體制的摸索以及如何讓運動領域選手、教練與科技界，包含大學科學研究、工程研究領域的老師做跨界合作，都是不小的挑戰，未來也期待運動科學能夠引入、普及到全民運動之中。」

至於身為運科中心成立推手之一的中華奧會主席林鴻道則表示，自己是一個想金牌想到發瘋的運動愛好者，這也讓他深知運科對於運動表現的重要性，「恭喜運科中心一歲生日快樂，這是個起步也是很重要的開始，過去一年他們幫助選手、教練多一份成長，也幫助他們更靠近金牌。」