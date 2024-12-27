桌球／「不參賽就罰款」樊振東宣布退出WTT世界排名震撼陸網

巴黎奧運桌球男單金牌得主樊振東今天在微博投下震撼彈，宣布退出世界桌球職業大聯盟（WTT），並強調自己沒有打算退休。消息一出，引發中國大陸網友熱議，許多人感嘆下屆奧運可能見不到樊振東身影。

現年27歲的前大陸世界球王樊振東在微博發文寫道，「五月寫下最後一舞的時候，已預想到巴黎可能是我最後一屆奧運會，必將全力以赴為國而戰。圓滿完成奧運任務後，由於巴黎巨大心理消耗，除下屆全運會確定參加，我對未來職業生涯尚未展開具體規劃。」

樊振東接著表示，「近日WTT頒布不參賽就罰款的新規，個人實在無力承受，但依然尊重國際組織，所以目前只能選擇退出世界排名。按照國際乒聯和中國乒協的要求，本周已提交報告。」

樊振東最後強調，「我還是我，不會退役，會繼續努力參與更多不同賽場中。乒乓球是童年少年青年歲月的榮耀勳章，而對體育的無限熱愛將會充盈一生。不會遠離乒乓球，更不會離席體育。」

巴黎奧運結束後，樊振東沒有參加WTT賽事，讓他11年後首次在世界桌球男單榜跌出前5名。原先預期樊振東會在2025年1月底新加坡滿貫賽上回歸，但WTT官網公佈大陸代表隊名單中，包含王楚欽、林詩棟和林高遠，獨缺樊振東。