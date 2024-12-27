聽新聞
0:00 / 0:00
桌球／「不參賽就罰款」樊振東宣布退出WTT世界排名震撼陸網
巴黎奧運桌球男單金牌得主樊振東今天在微博投下震撼彈，宣布退出世界桌球職業大聯盟（WTT），並強調自己沒有打算退休。消息一出，引發中國大陸網友熱議，許多人感嘆下屆奧運可能見不到樊振東身影。
現年27歲的前大陸世界球王樊振東在微博發文寫道，「五月寫下最後一舞的時候，已預想到巴黎可能是我最後一屆奧運會，必將全力以赴為國而戰。圓滿完成奧運任務後，由於巴黎巨大心理消耗，除下屆全運會確定參加，我對未來職業生涯尚未展開具體規劃。」
樊振東接著表示，「近日WTT頒布不參賽就罰款的新規，個人實在無力承受，但依然尊重國際組織，所以目前只能選擇退出世界排名。按照國際乒聯和中國乒協的要求，本周已提交報告。」
樊振東最後強調，「我還是我，不會退役，會繼續努力參與更多不同賽場中。乒乓球是童年少年青年歲月的榮耀勳章，而對體育的無限熱愛將會充盈一生。不會遠離乒乓球，更不會離席體育。」
巴黎奧運結束後，樊振東沒有參加WTT賽事，讓他11年後首次在世界桌球男單榜跌出前5名。原先預期樊振東會在2025年1月底新加坡滿貫賽上回歸，但WTT官網公佈大陸代表隊名單中，包含王楚欽、林詩棟和林高遠，獨缺樊振東。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言