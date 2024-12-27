114年青春動滋券元旦起領取 年輕族每人500元

教育部體育署將於明年1月1日上午10時起開放領用114年度青春動滋券，凡16歲至22歲的民眾可至動滋網領取500元青春動滋券，抵用於「做運動」、「看比賽」相關服務合作店家。

領券民眾可到國民運動中心、游泳池、羽球館、健身房等運動場館享受參與運動的快樂，也可參加運動課程及租賃運動設備，都屬於「做運動」的範疇。

「看比賽」部分，可親臨現場感受職業運動明星的魅力，購買職棒、職籃等運動賽事票券（含購買賽事現場的周邊或應援商品）及訂閱運動轉播服務等，都屬於抵用範圍。

為提升民眾使用的便利性，114年度青春動滋券將簡化民眾及合作店家登記、抵用流程，民眾填寫基本資料，並通過健保卡號驗證後，即可通過簡訊驗證碼領券。

另外，為加強保障民眾的個資安全，114年度領券後使用期限縮短為1小時，如QR Code或付款碼超過使用期限，需重新領券再消費抵用，且僅限本人使用，禁止盜領、轉售、購買。

體育署鼓勵青年朋友積極參與體育活動和觀賞運動賽事，從112年起每年常態性發放16歲至22歲的民眾每人500元青春動滋券，領用方式、優惠店家資訊等可上動滋網（500.gov.tw）查詢。