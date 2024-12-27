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LPGA／曾雅妮返美備戰新賽季 生涯首次體驗「周一資格賽」

中央社／ 台北27日電
台灣女子高爾夫名將曾雅妮(左)預計明天啟程前往美國展開新賽季訓練。 中央社
台灣女子高爾夫名將曾雅妮(左)預計明天啟程前往美國展開新賽季訓練。 中央社

台灣女子高爾夫名將曾雅妮預計明天啟程前往美國展開新賽季訓練，明年LPGA上半年賽事暫訂有2場能打，其他賽事將嘗試從「週一資格賽」努力，曾雅妮笑說：「是全新體驗。」

曾雅妮在出席國華高爾夫俱樂部的「城市會所CityHub」開幕典禮時，談到今年自己的規劃。

曾雅妮在接受中央社訪問時指出，明天就要飛美國找教練訓練，預計待到明年2月24日，才會返台參加台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）的鴻海女子高爾夫公開賽。

至於主戰場美國職業高爾夫協會（LPGA），由於曾雅妮過去申請傷停保留資格，因此明年上半年還有2場比賽能打，包括年度4大賽首戰的雪佛龍錦標賽，並積極爭取由王文祥贊助舉辦的洛杉磯錦標賽。

曾雅妮透露，自己的參賽順位其實還在蠻前面的，現在就是需要1、2場比賽完成晉級，「積分就足以讓我取得上半年所有比賽的參賽資格。」

曾雅妮強調，現在身心靈的狀態都好很多，開過刀的2個髖關節也完全不疼痛了，加上配合訓練和飲食調整，距離自己最「顛峰」時期少了10公斤，從今年初到現在也瘦了3公斤。

除了暫訂能參加的2場LPGA賽事外，曾雅妮也透露，會去多打一些「週一資格賽（MondayQualify）」，爭取其他賽事的參賽機會。她笑說：「這是我生涯第一次打週一資格賽，應該會蠻新鮮的，但重點還是用實戰當作練習，讓自己換成的左手推桿能更上手。」

LPGA 曾雅妮 高爾夫

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