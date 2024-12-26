定向越野／中華隊攜2銅歸國 沈永賢頒發獎金期勉選手

在泰國清邁舉行的2024亞洲定向越野錦標賽暨亞青年與青少年賽於昨天閉幕後，各國代表隊今天陸續賦歸，中華隊也帶著2面銅牌佳績返台。

中華民國定向越野協會理事長沈永賢今天特別準備獎金紅包，在清邁機場頒給此次奪牌的選手楊琳晏、謝品安、洪雅琳，也期勉所有選手在未來的比賽繼續努力，為國爭光。

中華民國定向越野協會表示，中華隊是由中正大學教授陳俊民領軍，在年輕教練林冠宇協力下，在2024亞洲定向越野錦標賽發揮賽前訓練成果，選手大多有水準表現，並且與各國選手技術交流，此行可說是收獲豐富。

此次參賽，中華隊除獲得女子16歲中距離與女子18歲中距離接力賽共2面銅牌之外，也在女子18歲中距離由洪雅琳拿下第6，謝品安在女子16歲短距離排名第6。25日中距離接力則在女子20歲組由梁宇琪、吳佳芸搭配16歲組的鍾舒宇，搶下第5名。中距離接力賽男子18歲組第5名，女子菁英組第5名，男子菁英組第6名。