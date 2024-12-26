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定向越野／中華隊攜2銅歸國 沈永賢頒發獎金期勉選手

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華民國定向越野協會理事長沈永賢在清邁機場頒給此次奪牌選手獎金。圖／中華民國定向越野協會提供
中華民國定向越野協會理事長沈永賢在清邁機場頒給此次奪牌選手獎金。圖／中華民國定向越野協會提供

在泰國清邁舉行的2024亞洲定向越野錦標賽暨亞青年與青少年賽於昨天閉幕後，各國代表隊今天陸續賦歸，中華隊也帶著2面銅牌佳績返台。

中華民國定向越野協會理事長沈永賢今天特別準備獎金紅包，在清邁機場頒給此次奪牌的選手楊琳晏、謝品安、洪雅琳，也期勉所有選手在未來的比賽繼續努力，為國爭光。

中華民國定向越野協會表示，中華隊是由中正大學教授陳俊民領軍，在年輕教練林冠宇協力下，在2024亞洲定向越野錦標賽發揮賽前訓練成果，選手大多有水準表現，並且與各國選手技術交流，此行可說是收獲豐富。

此次參賽，中華隊除獲得女子16歲中距離與女子18歲中距離接力賽共2面銅牌之外，也在女子18歲中距離由洪雅琳拿下第6，謝品安在女子16歲短距離排名第6。25日中距離接力則在女子20歲組由梁宇琪、吳佳芸搭配16歲組的鍾舒宇，搶下第5名。中距離接力賽男子18歲組第5名，女子菁英組第5名，男子菁英組第6名。

中華隊

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