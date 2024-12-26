全台唯一！北投國華高爾夫城市會所City Hub 斥5千萬進駐大直

北投國華高爾夫俱樂部斥資5千萬，進駐台北大直區，打造全台首座「會員城市會所 City Hub」！作為全台唯一擁有18洞高爾夫球場的私人會所，City Hub室內共有300坪寬敞空間，獨家引進由老虎伍茲代言的Full Swing智能果嶺與多功能模擬器，結合高爾夫與多元運動場景，帶來前所未有的沉浸式體驗，為台北商務人士打造全新社交平台，全力推動「服務業平台化」。

今日（26日）開幕盛會星光熠熠，邀請香港TVB總經理曾志偉、女星夏語心、世界球后曾雅妮、人氣高球教練亞當、Meta大中華區代理商業務總經理朱怡靜、法國巴黎台灣區財富管理負責人林素真以及昔日明星球隊的多年戰友謝震武與鄭堅克（詹姆士），等重量級嘉賓共襄盛舉。

北投國華高爾夫俱樂部副董事長何麗純宣布將於2025年1月正式推出創新會員服務；全台首創的多元化年度會員證，涵蓋男士、仕女、家庭及企業四大會籍類型，會員可同時享有City Hub尊寵服務與北投國華球場擊球禮遇。

城市會所City Hub 坐擁大直區300坪空間 打造全新型態的商務社交平台

全台首創 國華多元化年度會員證 限額入會制 會費不到五台iPhone

國華會員城市會所City Hub「VIP包廂」。北投國華高爾夫俱樂部提供

北投國華高爾夫俱樂部副董事長何麗純秉持突破傳統框架的理念，致力於為台北商務人士打造一個不受自然條件限制、位於市中心、交通便利且保障隱私的專屬場域。這個場域不僅提升了會員的社交價值，也促進跨產業交流，於是創新的「城市會所 City Hub」構想應運而生。

City Hub位於美福雙子星15樓全層，斥資5千萬，提供300坪寬敞空間，由台灣頂尖設計師團隊45天內傾力打造。會所引進高爾夫傳奇老虎伍茲擔任品牌大使的Full Swing模擬設備，滿足會員精進球技的需求，並設有多元運動模擬情境，如足球與壘球，帶來豐富多樣的運動體驗。

何麗純分享，國華的年度會員可同時享有城市會所City Hub與18洞球場兩大場域的尊寵服務，完美結合高爾夫運動與現代商務生活，為台北的商務人士創造更多價值與可能性，打造連結事業與生活的全新平台。曾志偉表示國華的男士、仕女、家庭及企業四大會籍，每年會費最低從23萬元到99萬元不等，起初以為是港幣，竟沒想到是台幣！直呼這麼超值的條件，讓人相當心動。

老虎伍茲代言的TGL聯賽官方合作品牌，Full Swing模擬系統重磅登場

全台唯一！重金請韓國頂尖團隊來台鋪設 世界No.1 Virtual Green智能果嶺

國華會員城市會所City Hub「Virtual Green智能果嶺」。北投國華高爾夫俱樂部提供

北投國華高爾夫俱樂部副董事長何麗純表示，為了打造全台北最具質感的私人商務會所，所有設施的選擇均以最高且最精確的標準精心打造。City Hub 領先業界，引進由高爾夫傳奇 Tiger Woods 代言的 Full Swing 智能果嶺與模擬設備。正如 Tiger Woods 所言：「Full Swing 能完全模擬我在球場上的實際表現，讓我以更高效的方式進行訓練，甚至比球場更快速。即時的數據回饋讓每一桿都精準而有意義，不浪費任何練習機會。」

何麗純興奮地提及近期高球界的熱門話題——TGL 賽事，這項賽事由 Tiger Woods、Rory McIlroy 與 NBC 體育前總裁 Mike McCarley 聯手創立，結合高爾夫與科技，打造全新的室內虛擬賽事體驗，並成為 PGA 認證賽事的延伸。TGL 預計於 2025 年 1 月啟動，是全球首個室內高爾夫賽事，吸引了 NBA、MLB 等職業運動明星投資，旨在以城市為核心創建團隊運動聯盟。觀眾可在舒適環境中觀賞比賽，輕鬆欣賞世界頂尖球星的精采對決。

為了進一步提升會員體驗，北投國華高爾夫俱樂部斥資重金，引進全台首座 Full Swing Virtual Green 智能果嶺，此為市場上功能最全面的果嶺設備。Virtual Green 配備 55 個驅動器，可精準模擬多達 20 種地形場景，包括上坡、下坡、左彎、右彎、丘陵與低谷，讓推桿練習與真實球場無縫接軌。高爾夫名將 Jason Day 更讚譽道：「Virtual Green 幾乎能模擬球場上所有可能的推桿情境，而這是在室內完成的。」為確保設備的完美安裝，國華特別邀請韓國頂尖施工團隊專程來台，僅用三天時間便完成智能果嶺的鋪設作業，展現世界級專業技術與超高效率，為 City Hub 打造專屬的極致推桿體驗。

City Hub 半開放式打擊區、果嶺區、VIP包廂 提供會員融合社交與練習的空間

領先業界引進老虎伍茲任品牌大使Full Swing 智能果嶺與多元球類運動模擬情境

世界球后曾雅妮、北投國華高爾夫俱樂部副董事長何麗純、香港TVB總經理曾志偉（順序由左至右）。北投國華高爾夫俱樂部提供

City Hub 設有半開放式打擊區，配備三道打擊道及最新 Full Swing KIT 設備，提供會員最佳揮桿體驗。VIP 包廂則打造高度隱私的 8 至 10 人專屬空間，內設 Full Swing 多元運動模擬器、KTV 歡唱設備及餐點服務，適合私人會議、聚會或慶祝活動，讓會員在精進高爾夫球技的同時，也能享受多元化運動體驗，並提升高品質的社交生活交流機會。

此外，City Hub打造全台北市最先進且寬敞的 AI 科技高球教學中心，攜手台北最具人氣HOPE 高球學苑，結合 Full Swing KIT 的精準數據追蹤技術，由專業教練根據數據為會員量身制定提升計畫，助力會員快速精進球技。人氣高球教練亞當表示，未來HOPE 高球學苑的年輕專業教練團隊，將於City Hub教學中心透過數據分析與個人化指導，幫助會員精準掌握揮桿與推桿技巧，亞當強調，只要能夠在果嶺上可以少了5-10桿，會員便能更快速且有效地實現個人的總桿數目標。

世界球后曾雅妮對 City Hub 給予高度評價。她表示：「對高爾夫選手來說，精準度是提升球技的關鍵。City Hub 的 Full Swing KIT 模擬設備，憑藉精確的數據追蹤功能，能幫助我們分析揮桿細節，找到改進方向，使訓練更加高效且具成效。」曾雅妮也分享，City Hub 的多元運動模擬情境讓她回憶起童年的運動樂趣：「小時候，我常在練球後跑去打撞球、籃球來紓壓。現在，City Hub 為球友提供了豐富的運動選擇，從籃球、壘球到足球，不僅能夠高效確實精進高爾夫球技，同時也能夠找到揮桿之外的快樂，實現身心放鬆。」