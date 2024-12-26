郭婞淳邀陳其邁舉重！ 宣布參加「全國原住民族運動會」

睽違20年！高雄將於明年3月21日至24日舉辦第15屆全國原住民族運動會，其中高雄的奪牌熱門項目「舉重」也再度重返全原運賽場，此次共有17項競賽項目，地點遍及都會區和三個原鄉，今日舉辦宣傳說記者會，舉重女神郭婞淳、奧運國手高展宏和勇奪世界棒球12強賽冠軍的高雄籍原住民選手李凱威、張政禹出席支持。

高雄上屆賽會獲8金8銀15銅，其中柔道、跆拳道、角力、慢速壘球為主力奪牌項目，本屆賽會有8項原住民族擅長運動種類和9項傳統運動種類，其中擅長項目新增「舉重」，市睽違20年再度回歸賽場，也是高雄奪牌重點；3屆奧運奪牌的舉重女神郭婞淳，及曾代表國家參加2020東京奧運的高雄囡仔高展宏都有報名參加。

陳其邁表示，高雄距離上次舉辦全國原住民運動會距離已有20年，市府這次動員1500名裁判、工作人員和近千名志工，期待設籍高雄選手們能有好表現，高雄會做好地主責任，讓選手感受溫暖人情味；他致詞時也提到，高雄桃源區的高展宏擅長舉重，「那舉重金牌，高雄就先放在口袋裡了，當然也很歡迎郭婞淳入籍高雄」。

教育部體育署主任秘書呂忠仁表示，原住民族運動會是國內六大綜合性賽會，由行政院長擔任會長，教育部長擔任副主委，這個賽會非常特別，除了具備高度競技性質外，也展現原住民傳統文化傳承，屆時會有近8千名選手來到高雄；中央在明年8月將成立運動部、全民運動署，希望透過運動壯大台灣，讓台灣走向國際。

運動發展局局長侯尊堯表示，高雄是是全台少數皆有16族原住民族人設籍居住的城市，也是高雄舉辦全原運的重要特色與資產；其中，卡那卡那富族及拉阿魯哇族更是高雄獨有，境內有茂林、桃源、那瑪夏等三個原住民區，也都納入本次賽會的競賽場地之一，讓選手比賽時感受高雄原住民地區的好風光。

為提升賽會能見度，高雄市府邀請阿美族馬宇哲導演拍攝宣傳形象影片，由第35屆金曲獎入圍阿美族歌手AZ李孝祖打造主題曲Kiemel（中文歌名：贏了）；原住民族運動會將在明年3月21日於高雄巨蛋舉辦開幕典禮，3月24日在鳳山體育館舉辦閉幕典禮，3月21日至23日則在衛武營都會公園舉辦嘉年華會。