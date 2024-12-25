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拳擊／林郁婷受邀觀賞影像展 盼更多人看見女性價值
巴黎奧運拳擊金牌好手林郁婷今天親臨《國家地理女性經典影像展》，於台北松山文創園區展場參觀並分享她對展覽的感受，作為體育界堅韌女性的代表，她特別讚嘆展覽中所展現的多元故事，並認為這是一場感動心靈的藝術饗宴。
林郁婷表示，在這裡看到許多不同時代、不同國家的女性面貌，讓她深刻感受到女性在逆境中綻放出的光輝與力量，像《阿富汗少女》這樣的作品，不僅是影像之美，背後的故事更觸動人心。她也提到，作為運動員，她能深刻體會照片中那份堅毅的眼神與背後的努力。
林郁婷今天也被展覽中一張2012年拍攝於阿富汗的姊妹合照所吸引，未成年就要出嫁的姊姊抱著妹妹流露出依依不捨的眼神，觸動了林郁婷的內心，也被殘酷的童婚震撼到。
林郁婷表示，情感不只是愛情的詮釋，更多的是大愛、對動物關懷的愛，是親情、是愛情，愛也是不分國界不分種族，她也不禁感嘆，在不同的時空背景下，或許因為種族、文化、剝奪了許多女性該有的權力，但也同時呼籲大眾，希望社會大眾給予女性更多的力量及平等的權利。
林郁婷呼籲更多人前來參觀，她說：「這不僅是一場藝術之旅，更是一場性別平等與文化多元的探索。」她也表示，期待藉由這樣的展覽，能讓更多人看見女性在不同領域的貢獻與價值，為推動性別平權盡一份心力。
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