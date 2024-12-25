定向越野／亞錦暨亞青賽中華隊再奪牌 總成績名列第5名

在泰國清邁舉行的2024亞洲定向越野錦標賽暨亞洲青年及青少年賽，今天進行壓軸的中距離接力賽，中華隊再添獎牌，女子18歲組由楊琳晏、謝品安、洪雅琳奪得銅牌，總計中華隊這次參賽共獲2面銅牌，寫下歷屆亞青賽事最佳成績。

今天的中距離接力賽，中華隊共組7隊參加6組賽事，只男、女16歲沒組隊，其他各組都參賽，男子菁英組則組2隊，16歲的楊琳晏與謝品安升級與18歲的洪雅琳搭配參加女子18歲組，謝品安在短距離賽排名第6，實力不差，今天在有點感冒的情況下出賽，仍順利完賽，加上2位隊友有水準表現，中華隊在女子18歲組順利再添1面銅牌。

這次出賽，楊琳晏成為戰果最豐碩的選手，個人獲2面銅牌，中華隊2位16歲男選手卓佳賞與姚峻宇也跨級參加18歲組，與黃敬暐搭檔，3人表現實力順利完賽，名列第6。大會今晚在選手村舉辦頒獎典禮與晚宴，為本屆亞錦與亞青賽畫下圓滿句點，中華隊將於明天中午返國。

中華隊這次共有23位選手參賽，由於短距離賽幾乎由日本、香港與中國選手包辦各組獎牌，因此，中華隊將重心放在中距離賽與中距離接力賽，果然在兩項比賽都有斬獲，各得銅牌1面，但因哈薩克後來居上，中華隊在9個參賽國家中，總成績名列第5。

中華隊今天在男子20歲組原有望得牌，但因過程中出現失誤，而與獎牌擦身而過。女子20歲組與女子菁英組則都排名該組第7，也算是正常演出。男子菁英組多達21隊參賽，競爭激烈，最後中華隊名列第13，成績差強人意。

中距離賽是日本隊的強項，今天的中距離接力賽更是日本隊的天下，8組賽事包下6組金牌，各國難望項背。日本定向越野總會明年8月將主辦2025亞洲青年暨青少年定向越野錦標賽，各國青年與青少年選手今天相約明年日本見。