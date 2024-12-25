拳擊／巴黎奧運摘金再獲體育精英獎 林郁婷耶誕夜聚餐慶功

「世界拳后」林郁婷今年大豐收，不僅在巴黎奧運摘金，還榮膺體育運動精英獎最佳女運動員。她今天說，昨天與團隊聚餐慶功，為讓年輕成員不要有太大負擔，也省略交換禮物環節。

林郁婷在巴黎奧運挺過性別爭議風波的壓力，在女子57公斤級拿下台灣拳擊在奧運首面金牌，日前更獲得體育運動精英獎最佳女運動員獎肯定。

今天是耶誕節，林郁婷在臉書分享在門上懸掛耶誕襪的照片，還開玩笑地寫下：「耶誕老人還好沒有敲門，不然一大早我會以為是藥檢。」

林郁婷今天出席活動接受中央社訪問時表示，其實她對於過節的儀式感沒那麼重視，以往會交換禮物，昨天耶誕夜則是與團隊聚餐，「教練說這個月是我的生日月，也算是小小慶功宴。」

林郁婷透露，昨天聚餐並沒有交換禮物環節，主要是不想讓團隊其他年輕成員有太大壓力和負擔。