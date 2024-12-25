不鼓勵學校運動團隊學期中出國 體育署：違規停止各類經費補助

體育署今天發出公告表示，近期國內多所高中籃球隊於學期中赴中國大陸參加籃球交流賽事，體育署不鼓勵各級學校學生運動團隊在學期中出國交流，違反相關規定，體育署將停止各類經費補助1到5年。

教育部體育署學校體育組科長黃筱棻表示，有報載幾間HBL甲級球隊都有去中國大陸交流，體育署不鼓勵學期間出國交流，「根據補助要點，有來申請的案子，原則上不能在學期間出國移地訓練和交流，學期間不會補助。」黃筱棻補充，不鼓勵學期中出國的地點並不限於中國大陸，運動團隊也不限於籃球隊，各項運動團隊、任何國外地點都適用。

依據「教育部運動發展基金補助各級學校運動團隊作業要點」申請補助的案件，體育署均要求申請補助者不得在學期上課期間參賽，避免影響學生受教權，如果學校仍規劃在上課期間出國，原則均不予補助。

「高級中等以下學校運動代表隊訓練注意事項」、「高級中等學校學生學習評量辦法」都訂有代表學校參加校外競賽每學年應以30日為限，學校應提供適當且完善課輔資源，以及相關請假的各項規範。

體育署重申，學生課業學習重於訓練活動，請各級學校務必依相關規定辦理，在優先維護學生學習權益前提下，妥善規劃運動代表隊各項活動，若學校不落實課業輔導，或在學期上課期間出國影響課業，將暫停1至5年該校各類經費補助。