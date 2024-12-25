無任所大使劉柏君率隊 助孟加拉女性意識抬頭

社團法人台灣運動好事協會與孟加拉團體Deshi Ballers合作運動交流活動，協助孟加拉女子籃球發展，也幫助當地女性懂得身體界線。協會執行長劉柏君表示，希望發揮Taiwan Can Help精神，持續給予她們協助。

劉柏君是中華民國無任所大使，也是台灣運動好事協會創辦人暨執行長。她日前率隊前往孟加拉進行5天訪問與交流，台灣運動好事協會副秘書長陳怡雯、台北榮民總醫院職能治療師李佳蓬、前台電女籃好手黃淑珍和張詩婕、拳擊教練吳宜霏等人參與。

在3天課程中，除了初階籃球訓練、中階籃球訓練、籃球規則、拳擊、運動傷害防護外，她們還為偏鄉孩子提供一般教育及劃清身體界線的課程。

談到活動緣起，劉柏君告訴中央社記者，她在2017年參加美國國務院「全球運動導師計畫」時，結識孟加拉代表；2022年兩人於美國重逢，言談之中發現兩人目標一致。

她說：「透過運動促進性別平等，是我們一致的信念。她在孟加拉有個名叫Deshi Ballers的非政府組織，我在台灣是做台灣運動好事協會，所以我們就在討論說能（一起）做什麼？」

劉柏君認為，相較於其他國家，台灣確實在性平和資源上比較富足，包含性平指數亞洲排名第一，經費跟資源上也較為寬裕。「所以我們用一個Taiwan CanHelp的精神來討論說，我們可以一起合作做什麼？」

劉柏君說：「這個案子對我來說意義重大，因為我們不是單單來參與，做3天的課程，而是已經經過1年半的時間討論，討論他們需要什麼、我們可以提供什麼，我覺得這是非常深入的交流，且意義重大。」

談到3天的活動，劉柏君說：「所有團員、講師，都被當地人的熱情感動了。因為這裡的孩子，從眼神到行動都可以讓人感受到，他們是殷切期盼跟歡迎我們從台灣來跟他們分享。」

劉柏君指出，兩名女學員為了參加籃球營，特別搭單趟要8小時的車，這讓人感受到她們殷切學習的渴望。即便當地確實物資匱乏，但每一堂課程都感受到所有學員都相當投入，讓人感受到她們在有限的資源中努力學習、把握機會，非常令人感動。

劉柏君期許這不是單次的活動，而是發揮TaiwanCan Help精神，透過運動建立友誼。「協助她們之餘，也讓我們自己更有動力和使命感，並讓這些作為成為我們期待回到國際社會、參與國際社會最大的證據和力量。」

陳怡雯說：「我在課程中感受到女孩們真的非常渴望學到更多的資訊，也很勇於表達。縱使我們有語言上的隔閡，但她們的投入以及期待的眼神，讓人覺得縱然要前往孟加拉前遇到很多困難與變動，但所有的努力都好值得。」