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羽球／麟洋配合體卻變對手！改搭國小搭檔廝殺
「2024 YONEX王者之志羽球錦標賽」今天在台中台體大體育館進行最後一天賽事，完成奧運羽球男雙史無前例連霸的「麟洋配」王齊麟／李洋驚喜合體，兩人還與現場國小的「小小王者組」冠軍選手接力組隊上演一場表演賽，讓現場民眾大飽眼福、直呼過癮。
2024 YONEX王者之志羽球錦標賽賽事組別囊括國小到大學、公開與企業團體，賽程從21日展開，王齊麟所屬的土地銀行就於上周奪下企業團體組冠軍。
這場賽事以「青少年發展」和「運動發展」為核心，是繼2020年「MIX & MATCH」球星對抗賽後，台灣再有「王者之志」活動舉行。
身為品牌長期贊助的知名選手，「麟洋配」今天再度合體，展現兩屆奧運金牌的球技，且和國小冠軍選手接力組隊，頗有傳承味道。
Yonex品牌代表受訪表示，「麟洋配」兩屆奧運金牌成就掀起台灣的羽球熱潮，這次希望透過「王者之志」賽事種下更多羽球幼苗，提升青少年族群競技水平。未來將持續推廣羽球運動，讓更多人感受羽球的魅力。
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