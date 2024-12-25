羽球／麟洋配合體卻變對手！改搭國小搭檔廝殺

「2024 YONEX王者之志羽球錦標賽」今天在台中台體大體育館進行最後一天賽事，完成奧運羽球男雙史無前例連霸的「麟洋配」王齊麟／李洋驚喜合體，兩人還與現場國小的「小小王者組」冠軍選手接力組隊上演一場表演賽，讓現場民眾大飽眼福、直呼過癮。

2024 YONEX王者之志羽球錦標賽賽事組別囊括國小到大學、公開與企業團體，賽程從21日展開，王齊麟所屬的土地銀行就於上周奪下企業團體組冠軍。

這場賽事以「青少年發展」和「運動發展」為核心，是繼2020年「MIX & MATCH」球星對抗賽後，台灣再有「王者之志」活動舉行。

身為品牌長期贊助的知名選手，「麟洋配」今天再度合體，展現兩屆奧運金牌的球技，且和國小冠軍選手接力組隊，頗有傳承味道。