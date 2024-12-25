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雙北迎世壯運 新北場地將免費供訓練

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市長侯友宜（左）與台北市長蔣萬安（右）昨出席雙北世界壯年運動會組織委員會會議。記者陳正興／攝影
新北市長侯友宜（左）與台北市長蔣萬安（右）昨出席雙北世界壯年運動會組織委員會會議。記者陳正興／攝影

2025雙北世界壯年運動會將在明年5月17日登場，目前報名已逾2萬7000人，雙北市長蔣萬安侯友宜昨舉行世壯運組委會第8次委員會議，侯友宜宣布，選手憑大會證件，在賽會期間可免費到新北運動中心訓練。

昨天會議由侯友宜與蔣萬安共同主持，針對目前進度詳細盤點，準備迎接亞洲首場世界壯年運動會，及來自超過130個國家、4萬名選手及隨行人員。

侯友宜透露，他已報名桌球項目，並請奧運國手陳思羽當桌球指導教練，也邀請駐台外交使節明年1月16日到新莊體育館體驗木球，把台灣人發明的木球比賽，推薦給國外朋友。選手在賽會期間憑賽會官方核發的證件，就可免費使用新北16座國民運動中心的體適能及游泳池訓練。

侯表示，再過5個月，國際友人會因雙北世界壯年運動會聚集在一起，共同感受台灣人的熱情，雙北將展現賽會貼心、安心、放心的整體氛圍，這是亞洲首場世壯運，讓它成為國際壯年運動總會歷來最成功的世壯運。

蔣萬安則說，賽會籌辦進入最後尾聲，感謝各方支持與協助，上月國際壯年運動總會執行長Jens V. Holm率隊來台視察，給予籌辦團隊高度正面評價及回饋。

蔣指出，大家除可站在賽場當選手，也可以參與志工服務，或進場觀賽當啦啦隊，邀請大家把握這難得機會，明年5月一起享受這場運動嘉年華。

新北市體育局表示，雙北世界壯年運動會報名截止日為2025年2月17日，年滿30歲就可以報名。更多詳細資訊請至2025雙北世壯運官網及粉絲團查詢。

世壯運 侯友宜 蔣萬安 運動 陳思羽

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