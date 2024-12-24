桌球／林昀儒擬換混雙搭檔 名單5選1

台灣桌球一哥林昀儒近2年與陳思羽搭檔混雙，但因陳思羽未取得明年國手資格，據了解，為備戰世錦賽，林昀儒團隊傾向另覓新搭檔，將從5人中擇1，新組合最快明年初新加坡大滿貫賽合體。

林昀儒過去曾與鄭怡靜在東京奧運混雙摘銅，奪得台灣桌球在奧運史上首面純本土組合獎牌，林昀儒後來更換搭檔，在2022年9月改與陳思羽攜手，今年一同出征巴黎奧運則止步8強。

陳思羽因長年有傷在身，今年11月中華桌球排名資格賽還未結束，就決定專心養傷、不參加後續賽事，確定無緣明年度國手資格，因此球迷明年若想再看到林昀儒與陳思羽在國際賽合體，機率幾乎是微乎其微。

據了解，林昀儒團隊傾向更換混雙搭檔，新人選得是明年代表台灣參加世界桌球錦標賽的選手，也就是剛落幕的114年度中華桌球排名賽女子組前5名，除了曾合作過的鄭怡靜外，還有黃怡樺、李昱諄、黃禹喬與蔡昀恩。

不過，因林昀儒年底還有中國桌球超級聯賽要比，團隊表示，待賽事告一段落後將在明年1月展開討論，為能在明年5月在卡達舉行的世錦賽前，與新搭檔有更多磨合、檢視默契的機會，有可能在明年1月底世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽就先嘗試搭配。