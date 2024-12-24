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NCAA／允跨性別者參與女子賽事 德州檢察長提告

中央社／ 奧斯汀23日綜合外電報導
美國德州檢察長派克斯頓。 美聯社
美國德州檢察長派克斯頓。 美聯社

根據美國德州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）昨天在其網站公布的新聞稿，他控告全美大學體育聯盟（NCAA），希望阻止跨性別運動員參加大學女子運動競賽。

路透社報導，派克斯頓在德州勒波克（Lubbock）地方法院提起訴訟，請求頒布禁制令，讓NCAA無法允許生理男性參加德州的女子運動賽事或涉及德州代表隊的運動賽事，並希望NCAA停止將涉及跨性別運動員的賽事宣傳為女子比賽。

派克斯頓聲稱，NCAA 目前允許跨性別者參與的規則，違反德州欺詐貿易行為法（Texas Deceptive TradePractices Act）。該法旨在保護消費者不被誤導或欺騙，付費給虛假廣告的商品和服務。

「只有生理上的女性參加這些賽事，這是消費者選擇支持女子運動的重要原因。」

派克斯頓還主張，NCAA「透過欺騙性地將女子比賽改為男女混合比賽，蓄意危害女性的安全和福祉。」

派克斯頓的聲明部分似乎暗指今年秋天NCAA女排賽事因選手性別爭議陷入風暴，當時有數所學校因加州聖荷西州立大學（San Jose State University）的斯巴達人隊（Spartans）陣中有一名跨性別球員而棄賽。

派克斯頓寫道：「例如，當人們觀看女排比賽時，他們希望看到女性與其他女性比賽，而不是裝成並非自己性別的生理男性，激進的『性別理論』在大學體育中沒有立足之地。」

根據ESPN報導，NCAA不追蹤跨性別運動員的參與狀況；但NCAA主席貝克（ Charlie Baker）本月稍早在國會作證時表示，據他所知，目前大學的跨性別運動員不超過9名。

NCAA不願直接回應派克斯頓的提告，僅表示：「大學運動賽事是美國女子運動的主要舞台，NCAA不會對未決訴訟發表評論，但聯盟及其成員將繼續推行「1972年教育法修正案」第九條（TitleIX），對女子運動進行前所未見的投資，並確保所有NCAA錦標賽公平競爭」。

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